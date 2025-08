Flora kaotas Meistrite liiga turniiril Ateena AEK-le

"Olime ründes ohtlikumad kui esimeses mängus," kommenteeris Flora peatreener Ljubov Maksimova. "Pallid jõudsid kasti, aga nüüd on see viimane samm – me peame seda palli ründama. Jäime seal natukene hätta. Samas olid meil väga head momendid. Näiteks Elisabeth Õispuu sai löögile, aga tabas posti, teisest pallist proovis Lisette Tammik käärlööki panna. Need olid kaks päris head võimalust ühes olukorras," lisas juhendaja. Vastaste võiduvärava lõi 65. minutil Sofia Kongouli.

"Mängijad on väga tublid olnud terve selle Meistrite liiga laagri. Ainult kiidusõnad! Aga ongi raske, sest meil on nii palju puudujaid olnud ja seeläbi on meie vorm kõikunud. Me ei tulnud Meistrite liigasse oma parimas seisus," tõdes Maksimova.

Finaalis oli Racing FC Union Luxembourg parem Riga FC-st 2:1.