Kregor Hermet mängib Kalev/Cramos ka tuleval hooajal

28-aastane ääremängija Hermet on Kalevi ridadesse kuulunud juba 2020/21 hooajast ning mänginud kohalike liigade kõrval ka Korvpalli Meistrite liigat (Basketball Champions League), FIBA Europe Cup'i ja VTB liigat.

"Minu jaoks on märkamatult algamas juba kuues hooaeg Kalev/Cramos. Selle aja jooksul on kogetud nii kaotuse kibedust, kui võidetud suuri mänge ja hinnalisi tiitleid. Saavutatud on palju, kuid usun, et nii mõndagi on veel ära teha mis lisavad motivatsiooni nii mulle, kui ka võistkonnale tervikuna," sõnas Hermet klubi vahendusel.

"Nagu eelnevatel hooaegadel, on ka algava hooaja üks suuri eesmärke Meistrite liiga põhiturniirile pääsemine. Tundub, et saame kokku väga huvitava pundi, kus on nii aastatepikkust kogemust, kui ka noorust ja uljust mis loob meile hea eelduse täitmaks olulisi eesmärke juba hooaja esimestest mängudest peale," lisas ta.

"Lisaks eurosarjadele näitas eelmine kevad, et Eesti korvpallimaastikul on tagasi igipõline vihane rivaliteet Tallinna ja Tartu vahel, mis tõi saalid rahvast täis ning pakkus unustamatuid emotsioone nii publikule, kui ka mängijatele. Meie lähme tiitlit kaitsma ja vähemaga kindlasti leppida ei taha," sõnas Hermet

"Ootan uut hooaega põnevusega ja olen kindel et tuleb järjekordselt põnev, võitluslik, väljakutseid ning lugematul arvul emotsioone pakkuv hooaeg," lisas mängija algava hooaja kohta.

Kalev/Cramo on 2025/26 hooajaks sõlminud lepingud mängijatest lisaks Kregor Hermetile ka Hugo Toomi, Gregor Kuuba, Erik Makke, Märt Rosenthaliga, Tanel Kurbase ja Kristen Kasemetsaga.