Seeniorsportlased näitavad suvemängudel, et sportlik vaim ei rauge aastatega

Audentese spordiväljakule kogunesid spordiveteranid ja seeniorsportlased, et näidata, et sportlik vaim ei ole ka vanemas eas mitte kuskile kadunud. Sportmängud tõid kokku ligi 700 osalejat üle Eesti. Maakondade kaupa võisteldakse üheksal erineval alal ning populaarseim on kergejõustik.

84-aastane Henn Pärn tuli kettaheites 2023. aasta veteranide MM-il maailmameistriks. "Ma kartsin peale koroonat, et äkki me ei saa kokku, aga tuli välja, et inimesed ootasid kokkusaamist ja neid inimesi oli piisavalt, nii et aastate kaupa on ta püsinud. Me ise lootsime, et seekord tuleb rohkem, aga meil on nüüd aega, et järele mõelda, et mis meil õnnestus ja mis mitte," rääkis Pärn.

Naaberriikides ja mujal maailmas on lisaks kergejõustikule populaarsemad alad ka lauatennis ja ujumine. Kuid Eesti on esindatud peaaegu kõikidel olümpiaaladel.

"Euroopa heaoluriigid, seal on traditsioonid pikemad, me oleme sellesse alles nagu lülitumas, aga ei ole midagi häbeneda. Oleme üle 300 medali toonud Eestisse, see on suur saavutus," märkis Pärn.

Sportmängudel osalejaid leidub igas vanuses. Alates 35 eluaastast kuni nendeni, kellel vanust juba üle 90. "Täna osalevad hoota kaugushüppes kolm meest, kelle vanus on üle 90. Näete, kuidas need mehed võitlevad eluga, see on suurepärane näide. Meie ei pürgi siin nooremates klassides maailmarekorditeni, me toome välja need inimesed, kes on suutnud säilitada oma sportlikud ajad," ütles Pärn.

Viis korda sportmängudel osalenud Pärn ei teadnud alguses, mis on veteranisport. "Mina oma vanas eas jõudsin selleni, et olen maailmameister, milles ma nooruses ilmselt ei oleks jõudnud, aga ma olen suutnud oma tervist hoida, vaimu hoida."

Üle 38. aasta toimuvad sportmängud taas Tallinnas. Laupäeval alustati võistlusi teatejooksuga, pühapäeval lõpetatakse mälumänguga.

"Emotsionaalne on see teatejooks kindlasti, kui õnnestub võita, pluss siis ütleme oma trumpala, mis mul on kaugushüpe, et pigem need kaks asja," rääkis Tallinna spordiveteranide koondislane Kuldar Tamm.

Pärna sõnul ei ole tegemist lihtsalt sportmängudega, vaid perekonnaspordiga. "Ei saa noored pürgida tippu, kui ei ole meid, lapsevanemaid, vanavanemaid ja see on meie roll, kui lapsevanemad ja vanavanemad on ise sportlikud, siis nad väärtustavad ka noorte sporti ja oskavad hoida noori spordi juures."