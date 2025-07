17-aastane Eesti ründelootus lõi käed Šveitsi tippklubiga

"Kui kuulsin võimalusest Šveitsi klubiga liituda, siis alguses natuke kartsin ega olnud kindel, kas peaksin minema. Aja möödudes sain aru, et see on minu suur võimalus ja ma pean sellest kinni haarama," sõnas 17-aastane Jotkina.

"Siiamaani oli see ühtaegu erakordselt põnev, aga veidi hirmutav väljakutse, ent kohale jõudes ja siinseid profijalgpalli võimalusi avastades olen ma siiralt rõõmus, et otsustasin võimaluse ära kasutada. Uus väljakutse saab olema raske, kuid loodan Šveitsis ja uues klubis kiiresti kohaneda."

"Olen väga tänulik FC Florale võimaluse eest saada professionaalseks jalgpalluriks, aga samuti minu esimesele klubile Lasnamäe FC Ajaxile ning treener Aleksandrile, kes õpetas mulle palju ja toetas mind alati! Olen kõikidele siiralt tänulik," jätkas Jotkina

Flora naiskonna treener Ljubov Maksimova sõnul oli siirdumine loogiline samm. "Ta on näidanud professionaalset suhtumist ja tugevat iseloomu ning oma töö ja sihikindlusega selle võimaluse välja teeninud," ütles ta.

"Klubi poolt soovime talle edu, distsipliini ja sihikindlust ka edaspidi. Oleme tänulikud panuse eest meie naiskonna ning loodame, et ta kasutab saadud kogemusi maksimaalselt ära."

Jotkina liitus FC Floraga käimasoleva hooaja alguses oma kasvatajaklubist Lasnamäe FC Ajaxist. Naiste meistriliigas lõi ta üheksa mänguga üheksa väravat, kõikide sarjade peale kokku kogunes 14 mängu ja 13 väravat.

30. mail tegi Jotkina mängus Iisraeli vastu debüüdi Eesti naiste koondises, samuti mängis ta 1. juulil kohtumises Kosovo vastu. Varem on Jotkina esindanud Eesti neiude U-19, U-17 ja U-15 koondist.

FC Baseli naiste jalgpalli juht Fabian Sangines: "Anželika on väga andekas mängija, kellel on paljutõotav tulevik ja põnev tulevikuväljavaade. Oma mitmekülgsuse, väljakunägemise ja tehnikaga oleme veendunud, et ta on meie naiskonnale juba praegu suureks väärtuseks."

FC Baseli naiskond sai eelmisel hooajal Šveitsi kõrgliiga põhiturniiril teise koha, kuid kaotas sõelmängude poolfinaalis Zürichi Grasshopperile. Kuldmedali võitis ka põhiturniiril parim olnud Berni BSC Young Boys Frauen.

Kokku kuuluvad Šveitsi naiste Superliigasse kümme klubi, kes peavad esmalt kaheringilise põhiturniiri ning seejärel kaheksa tugevama naiskonna osavõtul sõelmängude seeria veerandfinaalidest kuni finaalini kodus-võõrsil põhimõttel.

Šveitsi naiste meistrivõistlusi peetakse alates hooajast 1970/1971, edukaim klubi on FC Zürich Frauen 24 meistritiitliga. FC Basel pole seni naiste meistrivõistlusi võitnud.

FC Baseli naiskond alustab uut hooaega eeloleval laupäeval, 26. juulil võõrsil FC Sankt Galleni vastu.