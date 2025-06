Eesti ratsutaja tuli Põhja- ja Baltimaade meistrivõistlustel pronksile

Võistluse arvestuses teenis Anson voltižeerimise finaalis vabakava eest ka teise koha. Sportlasel aitas tulemusi tuua hobune Keli-Melo ning treener Emma Pakkanen Soomest.

Voltižeerimine on kõige lihtsamalt öeldes võimlemine hobusel. See on hobuse ja sportlase vaheline väga harmooniline liikumine, kus muusika saatel sooritab sportlane hobuse seljas erinevaid akrobaatilisi elemente, mis on põimitud lihtsamate koreograafiliste elementidega, kirjeldab ratsaliit enda kodulehel.

Tublisid sooritusi tegid Ypäjäl ka lasteklassis võistlev takistussõitja Bärbel Balodis hobusel Dia Contina, poniklassis võistelnud Johanna Tafenau hobusel Maya 389 ning juunioride vanuseklassis võistelnud Meeri-Liis Pastarus hobusel Kerel. Kõik sportlased jõudsid individuaalarvestuses oma võistlusklasside finaalidesse ning saavutasid kokkuvõttes kohad esikümnes. Kuna võistluspaigas sadas pühapäeval oodatust enam vihma, otsustati juunioride finaal ära jätta ning võistlejad said lõpptulemuse kirja kahe päeva kompleksina.