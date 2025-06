Noor kardisõitja loodab ühel päeval F1-sarja jõuda

Võistluskarjääriga juba seitsmeaastaselt alustanud Albert Tamm on viimase kuue aastaga tõestanud, et unistus jõuda ühel päeval vormel-1 tema taha ei jää, kui tipptasemel rahvusvahelistes kardisarjades on tal ette näidata mitmeid võite ja kõrgeid kohti.

Kui seni sõitis Tamm Mini klassis, siis sellest hooajast võistleb ta juba klass suuremas kardis. Seda Itaalia ühes tugevamas, Modena meeskonnas.

"Alguses oli päris raske, võin täitsa ausalt öelda. Meil läks päris kaua aega, et harjuda ära suuremate rehvide ja siukeste asjadega. Aga nüüd on juba hoo üles saanud ja oleme näidanud, et saame võita ka võistluseid," sõnas Tamm.

Nii hoiab Tamm hetkel üldarvestuses teist kohta nii Itaalia meistrivõistlustel kui ka Euroopa tippkardisarjas WSK, kust on sirgunud teiste seas neljakordne F1 maailmameister Max Verstappen, Charles Leclerc ja Paul Aron. Juba kohe ootabki Tamme ees otsustav etapp.

"WSK-l on nüüd järgmine nädal võistlus, kuhu me läheme võidu peale täiesti välja. Itaaliakatel olen ka teine. Tegelikult meil käib praegu kõva ettevalmistus maailmakate jaoks. See on ka väga tähtis võistlus minu jaoks, et terve kardimaailm tuleb sinna sõitma. Seda tahaks tõesti väga ära võita, vaadates seda hoogu, mis meil praegu on," lisas ta.

Tubli spordimehena on Tammel asjad kontrolli all ka koolis. Eestisse satub ta aina vähem.

"Koolis praegu käin siis.. sellel aastal lõpetasin ära Itaalia programmi Šveitsis. Tegelikult läheb väga ilusti koolis, isegi kui mind väga palju koolis ei ole, ma ikkagi saan asjadega hakkama," rääkis kardisõitja.

"Puhata väga palju ei saagi praegu. Tulime siia kaheks nädalaks, kahe päeva pärast lendan juba Itaaliasse sõitma. Eestisse ma väga tihti ei tule, aga siis kui Eestis olen, on mõnus olla ikkagi."