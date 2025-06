Kuno Tehva: ma siiski arvan, et on olnud selge poolitumine

"Kalju hääletas nii nagu meie kogukond soovis ja meie hääl läks Ragnarile. Kuidas ma kokku võtan? Mõnevõrra oodatud tulemus," sõnas ta ERR-ile.

"Üks asi on hääled, mis valimissaalis täna jagunesid liikmete poolt. Paljude liikmete poolt antud hääled on sellised, kus tegevust väga palju ei ole, aga kindlasti saab olema uuel juhatusel ja ka tagasivalitud presidendil väga keeruline nüüd kokku liimida - Ragnari enda sõnedega - seda jalgpalli kogukonda."

"Ma siiski arvan, et on olnud mingisugune selge poolitumine ja mis on minu arvates veel keerulisem, on Eesti rahvas. Eesti rahvas on, ma arvan, 98 protsenti olnud muudatuste poolt. Mitte nii Ragnari poolt, aga muudatuste poolt," leidis Tehva.

"Neid muudatusi ei tulnud - ma arvan, et uuel juhatusel saab olema väljakutse tõestada, et nad on võimelised ka muudatusteks. Kui nad seda teevad, vast läheb meie jalgpallielu paremaks. Kui see kõik jätkub samamoodi, siis pole midagi teha, tuleb oodata ja teha oma tööd võimalikult hästi, et tulevikuks oleks jalgpall meil natuke helgem."

Tallinnas toimunud üldkogul toetas Pohlakut 68 delegaati ja Klavanit 34 delegaati ehk 2007. aastast presidendina Eesti jalgpallielu juhtinud Pohlak jätkab ametis veel vähemalt neli aastat.