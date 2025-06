Profipoksi ukrainlasest maailmameister kutsus Trumpi nädalaks külla

Profipoksi raskekaalu maailmameister Oleksandr Ussõk esitas USA president Donald Trumpile kutse elada Ukrainas seitse päeva tema majas, et mõista, mis tema kodumaal tegelikult toimub.

38-aastase Ussõki sõnul peaks Trumpil olema sõjategevusest selgem pilt. "Ma soovitan Ameerika president Donald Trumpil tulla Ukrainasse ja elada minu majas ühe nädala. Vaid ühe nädala," lausus ukrainale intervjuus BBC Sportile.

"Ma annan talle oma maja. Palun ela Ukrainas ja vaata, mis iga öö toimub. Iga nädal lendavad pommid üle mu maja. Pommid, raketid. Iga öö. Küllalt."

Hetkel valmistub Simferopolis sündinud Ussõk 19. juulil toimuvaks kohtumiseks Daniel Dubois'ga. Kaalul on IBF-i raskekaalu tiitlivöö. Sellest hoolimata ei mõtle poksija oma sõnul üksnes spordile.

"Ma muretsen selle pärast, mis toimub minu kodumaal," lausus ta. "See on väga halb, sest Ukraina inimesed on surma saanud. Mitte vaid sõjaväelased, vaid ka lapsed, naised, vanaemad ja vanaisad."

Profipoksikarjääri jooksul kõik 23 kohtumist võitnud Ussõk on alates sõjategevuse algusest olnud rahvusvahelisel areenil üks teema eeskõnelejaid. Hetkel on tema käes WBA, WBO, WBC ja The Ringi raskekaalu meistrivööd.

Ussõk ja Dubois kohtusid ka 2023. aastal Wroclawis ja siis lõi ukrainlane oma vastase üheksandas raundis nokauti. Mullu alistas ta kahel korral Tyson Fury.