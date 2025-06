Kahekordne olümpiavõitja riputas poksikindad varna

Läbi aegade üheks parimaks amatöörpoksijaks peetav Lomatšenko tegi otsuse teatavaks Instagrami vahendusel: "Olen tänulik iga võidu ja kaotuse eest nii poksiringi sees kui ka väljaspool. Olen tänulik, et karjääri lõppedes olen saanud selguse selle kohta, millises suunas inimene peab liikuma, et saavutada tõeline võit, mitte ainult poksiringis."

Suurepärase jalgadetöö ja välkkiirete löökide poolest tuntud ukrainlane kaotas amatöörina 397 matšist vaid ühe. 2013. aastal sai temast täisprofessionaal ning võitude-kaotuste saldoks kujunes 18-3, seejuures 12 võitu teenis nokaudiga. Tema viimaseks matšiks jäi eelmise aasta kevadel saadud võit austraallase George Kambosos Jr. üle.

Lomatšenko tuli erinevates võistlusklassides maailmameistriks kokku kolmel korral ning sai kuldmedali kaela nii 2008. aasta Pekingi olümpiamängudel (sulgkaalus - ERR) kui ka neli aasta hiljem Londonis (kergekaalus - ERR).

The Legendary Career of Vasiliy Lomachenko



▫️2008: Gold medalist in Beijing

▫️2012: Gold medalist in London

▫️2014: Wins first world title

▫️2015: Defends his WBO title

▫️2016: Wins a world title in his second division

▫️2017: Named fighter of the year by The Ring Magazine… pic.twitter.com/hIMSLDRLqc