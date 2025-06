Soome kutsus tähtsaks kohtumiseks kogemata koondisesse 51-aastase mängija

Soome naiskond vajas Rahvuste liiga B-tasandi kolmanda grupi viimases voorus Serbia üle võitu, et tagada otsepääse A-tasandile. Nea Lehtola viiski soomlannad 71. minutil juhtima, ent omavärav 84. minutil tegi lõppseisuks 1:1. Serbia pääseb otse A-liigasse ja Soome peab edasipääsu jahtima läbi play-off'i.

Viimaseks mänguks saatis mänedžer Saarinen kogemata koondisekutse 51-aastasele Stina Ruuskanenile, mitte 23-aastasele Djurgardeni kaitsjale Nanne Ruuskanenile ning eksimust märgati alles pärast tähtaja möödumist. Stina Ruuskanen pidas Soome koondise eest kaks kohtumist, ent 29 aastat tagasi.

"Telefon on helisenud ja olen saanud sõnumeid - on tore veel sellises vanuses koondisekutseid teenida," nägi vanem Ruuskanen Iltalehtiga rääkides juhtumi humoorikat külge. "Tänane oli tähtis mäng, eks ma seepärast kutse saingi. Võiksin keskringis paar kiiremat liigutust teha, aga see oleks ilmselt ka kõik," naeris ta, jättes mängule siiski ilmumata.