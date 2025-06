Maailma esinumber kordas Tiger Woodsi saavutust

28-aastasele ameeriklasele pakkus kuni viimase võistluspäevani tõsist konkurentsi kaasmaalane Ben Griffin, kuid viimane sooritas 17. rajal double-bogey, millega minetas võiduvõimaluse.

Scheffler lõpetas par'ist kümne vähema löögiga (70-70-68-70) ning temast sai Tiger Woodsi kõrval teine mängija, kes võitnud Memoriali turniiri järjestikustel aastatel. Aasta tagasi edestas Scheffler ühe löögiga kaasmaalast Collin Morikawat. Woods võidutses Memoriali turniiril aastatel 1999-2001 ning ka 2009. ja 2012. aastal.

"See on päris äge saavutus," kommenteeris Scheffler. "Siin turniiril on alati keeruline mängida ning Ben pakkus närvikõdi lõpuni välja."

Schefflerile (-10) ja Griffinile (-6) järgnesid austerlane Sepp Straka (-5) ja kanadalane Nick Taylor (-4). Viiendat-kuuendat kohta jäid jagama ameeriklased Maverick McNealy ja Russell Henley (mõlemad -2).

Viimase kuu aja jooksul juba kolmanda turniirivõidu saavutanud Scheffler teenis seekordse võiduga 4 miljonit USA dollarit. Griffin pistis taskusse 2,2 ja Straka 1,4 miljonit dollarit.