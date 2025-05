Mai Narva lööb Saaremaa malefestivali avapäeval kaasa välkturniiril

Malemaailmas suure tunnustuse saanud turniir toob kokku 100-125 maletajat, kelle hulgas on 20 rahvusvahelist suurmeistrit, 12 rahvusvahelist meistrit ning Eesti tippmaletajad.

"Otseseid konkurente ei ole, aga on tulemas päris tugevad maletajad. Kõige rohkem ootame Anish Giri tulekut, kes peaks [reede] hommikul jõudma. Ta on malemaailma eliit, üks supermaletajaid. Kõik ootavad just temaga mängimist," ütles aprillis EM-pronksi võitnud Mai Narva.

Lisaks Hollandist pärit Girile võistlevad festivalil veel näiteks endine maailmameister Ruslan Ponomarjov (Ukraina), Alexei Shirov (Hispaania) ja Aleksandr Motylev (Rumeenia). Reedesel välkturniiril osaleb ka Mai Narva ise. "Kiirmalet kahjuks ei saa mängida, sest lähen pühapäeval Poolasse ühele teisele võistlusele," lisas ta.

Triin Narva rääkis, et huvilised saavad veel Saaremaale minna ja turniirideks registreerida. "[Reedel] toimub välkturniir, mis on eriti lühikese ajakontrolliga, 11 mängu mängime. Aga kui ei jõua, siis võib tulla ka [laupäeval] algavale põhiturniirile. 11 vooru, natuke pikema ajakontrolliga," rääkis ta. "Huvilised võivad tulla mängima ja absoluutselt ka vaatama."