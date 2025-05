Mets pikale veninud vigastuspausist: piltide peal ei tundunud asi nii halb

Mullu novembris Eesti koondist esindades põlvekõõlust vigastanud Mets paraneb aprillikuisest operatsioonist kodumaal. Praeguseks on tema sõnul näha selgeid paranemismärke.

"Hetkel on tervis paranemas. Lõpuks otsustasime rehabilitatsiooni käigus, et targem oleks teha operatsioon, sest vigastus ei paranenud esialgu nii nagu oleksime tahtnud. Just paranemise lõppfaasis esines tagasilööke, aga hetkel liigub kõik paremuse suunas. Olen igapäevaselt Sportomedicas, kus minu eest hoolitsevad Kaspar Rõivassepp ja Stem Siitam," rääkis Mets.

Millal võiks rahvuskoondise kapten väljakule naasta? "Eestis on eesmärk rehabilitatsiooni edasi viia ja kui Saksamaale tagasi lähen, siis võiks hakata vaikselt platsi peale liikuma. Ma arvan, et umbes kuu aja pärast võiks esimesi jooksusamme teha. Praegu liigume õiges graafikus ja tundub, et see võiks olla täitsa realistlik."

Mets tõdes, et ei ole varasemalt oma keha vajalikul hetkel kuulanud. "Olen oma karjääri jooksul väga palju asju läbi valu teinud. Rehabilitatsiooni algus oli kindlasti raske. Esimene suurem tagasilöök oli jaanuari alguses, kui olin juba platsi peal ja järgmine samm oli meeskonnatrenni naasta. Siis tuli tagasilöök ning pidin mitu sammu tagasi võtma ja uuesti alustama. Aga nagu ikka, aeg parandab kõik haavad. Lihtne ei olnud, aga nüüd tagantjärele mõeldes läks aeg kiiresti," selgitas Mets.

"Piltide peal ei tundunud asi nii halb. Olime teinud palju erinevaid uuringud ja tegelikult oli põlv sellises seisus, et oleks pidanud lubama mängida, aga kuna tundsin mingisugust valu, siis tuli leida muu võimalus. Pärast esimest tagasilööki oli kahe kuu pikkune taastumisperiood, aga päev enne esimest meeskonnatrenni oli jalg kange ja valus ega lasknud midagi teha. Eks vanuse tõttu ka mingid asjad enam ei parane nii kiiresti kui tahaksid ja siis oligi vaja kirurgilist sekkumist," jätkas Mets.

"Oleksin pidanud oma keha kuulama ja kohe pärast esimest tagasilööki operatsioonile minema. Nüüd läheb mul mingi osa hooajaeelsest ettevalmistusest kaotsi. Aga midagi ei ole teha. Ma olen endaga rahu teinud ja liigun nüüd heas suunas."

Metsa koduklubi St. Pauli lõpetas hooaja Saksamaa kõrgliigas 14. kohal.