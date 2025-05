Tippkoreograaf noorest Eesti uisutajast: tahan, et ta oleks maailma parim

Tartus oma tiimiga kevadlaagris viibinud šveitslasest olümpiahõbe ja kahekordne maailmameister Stephane Lambiel tegi koreograafina 16-aastasele Maria Eliise Kaljuverele uueks hooajaks kõrgeklassilise vabakava. Valik langes Edit Piafi kuulsale laulule "Mon Dieu".

"See on väga kirglik kava laulule, mida esitab originaalis Edith Piaf, kellel oli väga dramaatiline elu. Ta kaotas oma elu armastuse lennuõnnetuses, pärast lennuõnnetust laulis ta seda laulu, paludes jumalal anda neile veel üks võimalus. Tõlkisin Mariale neid sõnu," selgitas Lambiel.

"Ta on muidugi võimeline oma kujutlusvõime ning isiksusega edasi andma kõiki neid emotsioone. Mulle meeldib tema uisutamine juba mitmeid aastaid. Ta on selline uisutaja, kes teab, kuidas sellist lugu jagada," lisas tippkoreograaf.

Kaljuvere treener Tiiu Valgemäe on meisterilikult uisutanud ning seejärel maailmas ka koreograafi ja treenerina läbi löönud Lambieliga teinud koostööd juba viis aastat. "Ta annab kindlustunnet. Ta annab tunnet, et kui sa midagi tahad väga, siis sa selle ka saad. Sa pead ise elama kaasa. Kasvõi see kava, kui Stephane seda teeb - seda on vapustav vaadata. Kui nüüd sportlane näeb seda suhtumist, hinge ja kõike ja paneb ise ka selle sinna, siis mina arvan, et meil tuleb väga hea hooaeg," sõnas Valgemäe.

Eesti meistrivõistlustel pronksi teeninud Kaljuvere on selja taha jätnud vigastusperioodi, mille tõttu pidi loobuma tänavusest juunioride MM-ist. "Kahjuks juhtus nii, et tekkis vigastus puusas ja ma ei saanud osa võtta juunioride maailmameistrivõistlustest. Tegelen siiani veel taastusraviga. Nüüd on kõik korras ja saan hüpata. See oli päris keeruline, aga tulime välja," tõdes noor uisutaja.

Kui nüüd harjutati Tartus Astri Arenal, siis suve jooksul läheb Kaljuvere ka Lambieli juurde Šveitsi, kus jätkatakse uuele vabakavale lihvi andmist. "Tema jaoks on eesmärgiks saada sajaprotsendiliselt terveks. Saada tugevaks mentaalselt ja füüsiliselt ning tehniliselt ja olla siis võimeline jagama seda lugu koos kõige muuga. Tahan, et ta oleks parim uisutaja maailmas," ütles Lambiel.

Kaljuvere uue hooaja sihiks on juunioride maailmameistrivõistlused, mis toimuvad järgmise aasta märtsi alguses Tallinnas.