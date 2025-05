Ayache loodab tänavu Horse Show'l osaleda: see on olnud mu unistus

Koolisõitja Grete Ayache, kes igapäevaselt elab ja treenib Prantsusmaal, kus tal on kodu ja tall koos sealsesse koondisse kuuluva abikaasa Alexandre Ayachega, käib viimasel ajal aina sagedamini Eestis.

Viimasel ajal on Ayache palju võistelnud kõrgetasemelistel võistlustel Lääne-Euroopas, kus püüdis paaril eelmisel aastal ka jõudsalt olümpiakohta lunastada, millest lõpuks väga vähe puudu jäi. Osalt oli selle põhjuseks ka põhihobuse Vertigo väike vigastus olümpiale eelneval aastal, mistõttu treeningutesse jäi sisse paarikuune lünk.

"Ma ikkagi pärast seda päris usinalt võistlesin ja mul jäi minu mäletamist mööda 0,2 protsenti puudu kvalifikatsioonist, mis on väga-väga napp ja tegelikult probleemiks osutus aasta lõpus just see, et ma ei saanud tahetud võistlustele peale," rääkis Ayache ERR-ile. "Kui oleksin seda saanud, siis oleks ka see kvalifikatsiooninorm käes. Aga seekord läks niimoodi ja hullu pole sellest midagi, abikaasa mul osales oma kolmandal olümpial ja Pariisi olümpial ma siis treenerina osalesin."

Kaks korda on Ayache käinud võistlemas maailmameistrivõistlustel, sel aastal läheb ta oma viiendale EM-ile, mis toimub augusti lõpus Prantsusmaal.

"Kui oleks võimalik sõita üle 70-protsendine sõit, siis ma oleksin rahul. Kui pääsen esimese 30 sekka, oleks juba väga hästi. See on praegu eesmärk. Peab arvestama hobuse tasemega ja ilmselt Vertigoga ma seal medalile kindlasti ei kandideeri," sõnas koolisõitja.

Järgmisel aastal ootavad ees maailmameistrivõistlused, sealt järgneval aastal juba Los Angelese olümpiakvalifikatsioon ning selleks ajaks loodab Ayache võistlustulle astuda juba oma niinimetatud tulevikuhobuse, 8-aastase andeka täku Nectar Plusiga, kellega teeb sellel aastal esimesed stardid Grand Prix' tasemel.

Eestis näeb Grete Ayache'i vahel trenne andmas ka Sirly Tillmanni tallis Kurtnas, mida ta peab tingimustelt Eesti parimaks, esimest korda on lootus teda aga tänavu Eestis ka võistlemas näha, oktoobrikuisel Horse Showl.

"Eks me vaatame, kuidas hobuste vorm on, reis on väga pikk Lõuna-Prantsusmaalt, aga tundub, et saame peatuda nädal enne ja nädal pärast siin Sirly tallis Kurtnas, siis võtame kindlasti selle plaani. See on olnud minu unistus siia Horse Show'le tulla juba mitu aastat, aga vahepeal mitu sündmust on seda juba mitu aastat takistanud. Ma arvan me sellel aastal tuleme osalema abikaasaga," ütles Ayache.