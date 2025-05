Šveits viskas Ungari värava litreid täis, Läti teenis olulise võidu

Šveitsi koondis korraldas Taanis Herningis peetud kohtumises korraliku väravatesaju, kui viskas avaperioodil kaks väravat, teisel perioodil kolm ning lisas otsustaval kolmandikul veel viis väravat. Kokkuvõttes teenis Šveits 10:0, ükski teine meeskond pole tänavusel MM-il kümne tabamuseni jõudnud.

Värava said kirja kuus mängija, 41-aastasest Andres Ambuhlist sai vanim mängija maailmameistrivõistluste ajaloos, kes kübaratrikiga hakkama saanud. Kaks tabamust läks Dominik Egli ja Timo Meieri arvele, värava viskasid veel Janis Moser, Andrea Glauser ning Kevin Fiala.

Ungari tegi terve mängu peale raamidesse kuus pealeviset, Šveits ohustas ungarlaste väravat 37 korral.

Läti hokikoondis alustas A-alagrupis olulist tähtsust omanud mängus Slovakkia vastu kiirelt, kui läks Haralds Egle kolmanda minuti tabamusest juhtima, aga Slovakkia leidis kuus minutit hiljem viigivärava.

Slovakkia jätkas avaperioodil survestamist, kuid lätlastel õnnestus teisel kolmandikul nende mäng murda: Dans Locmelis viis lätlased pooleteise minutiga taas juhtima. Rihards Bukarts kahekordistas kuuendal minutil edu ning Toms Andersons viskas 15. minutil veel ühe värava.

Lätlaste kaitse püsis otsustaval kolmandikul tugev ning Rodrigo Abols pani kolm ja pool minutit enne kohtumise lõppu võidule punkti, kui viskas tühja väravasse viienda litri. Läti teenis 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) võidu ning kerkis sellega A-alagrupis neljandaks ehk pääseks viimasena edasi.

USA jätkas võidukalt, kui teenis Kasahstani vastu kindla 6:1 (0:0, 5:0, 1:1) võidu. Austria ja Sloveenia selgitasid võitja karistusvisetel, kus Austria realiseeris kolm viset järjest ja ei lubanud vastastele ühtegi, vormistades sellega 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 3:0) võidu.

Nii A- kui B-alagrupis on edasipääsu kindlustanud kolm meeskonda. A-grupis kuus võitu teeninud Rootsi (18 p), Kanada (15 p) ning Soome (11 p), B-grupis Šveits (16 p), Tšehhi ja USA (mõlemad 14 p). A-grupis on neljandal kohal ehk pääseks viimasena edasi Läti (9 p), B-grupis on üheksa punkti peal nii Saksamaa kui Taani, aga Saksamaa on pidanud ühe kohtumise vähem.

Esmaspäeval peetakse alagrupiturniiril neli mängu, teisipäeval viimased kuus mängu.