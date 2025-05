Alex Reimann sihib mainekas Porschede sarjas pjedestaalikohta

Kuna Beneluxi sarja avaetapil head kiirust näidanud Reimanni 2025. hooaja keskmes on eelkõige Carrera Cup France ja Beneluxi sarjad, kasutatakse seekordset starti pigem kui väärtuslikku treeningvõimalust. Samas ei tee tiim saladust, et eesmärgid on ambitsioonikad – sihitakse pjedestaali.

"See on Alexi jaoks hea võimalus treenida, aga kindlasti ei lähe me sinna lihtsalt kogemusi hankima – eesmärk on võidelda ka poodiumikoha nimel," ütles tiimijuht Raimo Kulli. GT Cup Open ametlikus meedias on kõrgeimas Silver klassis startivat Reimanni nimetatud koguni üheks etapivõidu kandidaadiks.

Erinevalt ainult ühele margile keskenduvatest Carrera Cup sarjadest, on GT Cup Open sarjas stardirivis lisaks Porschele ka Ferrari ja Lamborghini ning seekord isegi McLareni võistlusautod. Konkurents tuleb igal juhul tihe, sest kirjus stardirivis on rekordiliselt ligi 30 autot. Reimann paistab selles seltskonnas silma ka seoses faktiga, et ta on ainuke piloot terve võistlejaterivi peale, kes võistleb ilma ABS-pidurdusabita – see muudab pidurdustsoonid keerukamaks ja nõuab täiuslikku kontrolli auto üle.

Reimanni tiimikaaslasena teeb GT Cup Open sarjas kaasa ka venetsueelane Javier Ripoll Jr, kes paistis hiljuti silma eduka debüüdiga Porsche Carrera Cup North America sarjas. Tema osaleb Spa etapil AM klassis, kus on vähemalt sama tihe konkurents, kui Silver klassis.