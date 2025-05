Kanada ja Tšehhi korraldasid jäähoki MM-il väravatesaju

Kanada jäi Austria vastu esimesel perioodil kaotusseisu, aga Nathan MacKinnon visaks teisel kolmandikul kaks väravat ning viis A-grupi liidri juhtima. Kanada lisas otsustaval perioodil veel kolm tabamust ning teenis 5:1 (0:1, 2:0, 3:0) võidu.

Lisaks MacKinnonile said värava kirja veel Travis Konecny, Will Cuylle ja Sidney Crosby. Enim resultatiivsuspunkte teenis aga Brandon Montour, kes tegi kolmele väravale eeltööd. Austria eest viskas värava 20-aastane Vinzezn Rohrer.

Tšehhi alustas B-grupis Ungari vastu vingelt ja läks teise perioodi keskel kolmega juhtima. Ungarlased ledsid vastuseks ühe värava, aga Tšehhi pani nad otsustaval kolmandikul paika ning lisas veel kolm tabamust, vormistades kokkuvõttes 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) võidu.

David Pastrnak viskas tšehhide eest kaks väravat, tabamuse said kirja veel Ondrej Beranek, Jakub Flek, Petr Kodytek ja Lukas Sedlak. Ungari värava viskas Andras Mihalik.

Kanada pole seni MM-il kaotanud ning on nelja mänguga teeninud 12 punkti, Rootsi on samas seisus. A-grupi liidrite vastasseis jäeti ühtlasi grupi viimaseks mänguks, 20. mail. Tšehhi jätkab B-grupis esikohal ning on teeninud samuti neli võitu, aga üks võit lisaajal on toonud neile 11 punkti.