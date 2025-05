Petrõkina edu avas eestlannadele ukse: töötame katsevõistluste nimel

Eva-Lotta Kiibus, Nataly Langerbaur ja Kristina Lisovskaja on alustanud ettevalmistusi, et pääseda septembris iluuisutamise olümpiakvalifikatsiooni võistlusele.

Suurepärase hooaja teinud Niina Petrõkina uisutas Eestile välja ühe olümpiakoha ja võimaluse võita ka teine olümpiapilet. See on tugevaks motivaatoriks Petrõkina selja taga olevatele naistele, kelle vanus lubab võidelda olümpiakoha eest.

Eva-Lotta Kiibus võitis lõppenud hooajal 157 punktiga võistluse Luksemburgis, Nataly Langerbaur sai Norras 159 punktiga kolmanda koha, Kristina Lisovskaja oli 153 punktiga võistlusel Rumeenias kaheksandaks.

Olümpiakvalifikatsiooni võistlusele pääseb koduse katsevõistluse parim. Omavahel võetakse Tallinnas mõõtu 2.- 3. septembrini ja edukaim lendab Pekingisse, kus 17. septembril algab viimane jaht olümpiakohtadele. OM-kvalifikatsiooni nimel harjutab Hollandis Bredas Eva-Lotta Kiibus.

"Muidugi olen huvitatud. See on juba eesmärgiks võetud, teen selle nimel juba praegu trenni ja kõik muudatused on sisse viidud, et varasemalt valmis olla," kinnitas Kiibus ERR-iga rääkides.

Et tavatult vara väga heas hoos olla, töötab Kiibus prantslasest koreograafi Benoit Richaud'ga koostöös juba mõnda aega uute kavadega. "Märtsis juba sai üks kava valmis ja nüüd ka peatselt saab teine kava valmis tehtud. Tavaliselt nii vara ei ole kavad valmis, vähemalt me ei planeeri niimoodi. Nüüd aga teadlikult on kõik suvised plaanid varasemaks tõstetud, et see vorm oleks siis septembri hakul täpselt nii nagu ta peaks olema."

OM-kvalifikatsioonivõistlusele pääsu läbi koduse konkurentsi sihikule võtnud Nataly Langerbaur jätkab treeninguid Tallinnas. "Kindlasti olen sellest huvitatud, minu jaoks on katsevõistlused väga suur prioriteet ja suvel töötame selle nimel, et olla juba valmis septembris," kinnitas ta.

Möödunud hooaja esimeses pooles oli Langerbaur pikalt kimpus terviseprobleemidega. "Kindlasti olen ma nüüd tugevam sportlasena ja isiksusena, sest ma oskasin tulla raskel hooajal oma halvast seisust välja ja lõpetasin hooaja väga hea tulemusega. See lisas mulle enesekindlust ja usku endasse," lisas Langerbaur.

2024. aasta talvel tiitlivõistluste karastuse saanud Langerbauri juhendab ikka Irina Kononova ja ta harjutab jätkuvalt ülikooliõpingute kõrvalt. "Lühikava me jätame sama, mis oli see hooaeg, aga vabakava tuleb uus. Juba on koreograafiga räägitud, muusika on olemas ja kindlasti on raskem, kuna ma õpin ka ülikoolis, aga sisekaitseakadeemia on kindlasti mulle väga palju toeks olnud ja nad toetavad minu sporditeekonna jätkamist."

Pekingisse pääsu nimel on Tallinnas tööd alustanud ka keerulise hooaja selja taha jätnud Kristina Lisovskaja, keda juhendab ema Alina Škuleta-Gromova. "Kristina on sellest kindlasti väga huvitatud ja nüüd järgmiseks hooajaks me juba alustasime ettevalmistust. Üks kava on juba valmis tehtud. Mida me teeme teistmoodi on see, et valmistame ette varem, mitte nii nagu eelmine aasta."

Motivatsiooni on meie naisüksiksõitjatel uueks hooajaks tavapäraselt rohkem mitte ainult olümpiat silmas pidades vaid ka teisi tiitlivõistlusi arvestades, sest Niina Petrõkina tõi säravate esitustega Sheffieldi Euroopa meistrivõistlusteks Eestile kolm ja Praha maailmameistrivõistlusteks kaks kohta.

"Kindlasti annab see sellist lootust, et kui ma teen oma töö ära, kui ma laon oma põhja ja teen enda tulemused ära, siis mul on teatud uksed avatud ja seda mõtet on tore kuklas hoida. See annab energiat ja motivatsiooni kindlasti juurde," kinnitas Kiibus.

Kiibus esindas Eestit kolme aasta eest Hiinas peetud taliolümpial. Nüüd on suureks sihiks jõuda esmakordselt kahe naisüksiksõitjad olümpiajääle.