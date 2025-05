Värske paavst on ajanud Chicago pesapallielu kihama

Chicagost pärit ameeriklase Robert Francis Prevosti valimine paavstiks on tekitanud elevust ka kohalikul spordimaastikul ja pannud avalikkuse spekuleerima, kumba linna pesapallimeeskonda Leo XIV toetab.

Katoliku maailma tähtsaima isiku toetus ei tee kindlasti paha ühelegi spordivõistkonnale, aga Chicagos on kaks pika ajalooga pesapalliklubi: Cubs ja White Sox. Näiteks Cubs edastas pärast tema ametisse kinnitamist ka omapoolse õnnitluse.

Värske paavsti vend John Prevost lükkas aga intervjuus kohalikule telekanalile WGN ümber väited, mis seostavad kirikujuhti Cubsiga ja lisas, et Robert Prevost on kindlasti just White Soxi poolehoidja.

"Ta pole mitte kunagi olnud Cubsi fänn, nii et ma ei tea, kust need jutud tulevad," sõnas John Prevost. "Ta on olnud alati Soxi fänn."

Chicago White Sox Autor/allikas: SCANPIX / AP

Chicagos on mõlemal klubi oma toetajaskond ja teinekord jooksevad lõhed ka perekonna sees. See pole teisiti ka Prevostide peres.

"Meie ema on Cubsi fänn.. ja meie isa oli [St. Louis] Cardinalsi fänn. Ja kõik tädid, meie ema perekond, kes oli põhja poolt, olid Cubsi poolt." Aga vend? "Tema toetas White Soxi," kordas John Prevost.

1894. aastal asutatud Chicago White Sox on võitnud profiliiga MLB finaalseeria ehk World Seriesi kolm korda: 1906., 1917. ja viimati 2005. aastal. 1870. aastal asutatud Cubsi võidud pärinevad aastatest 1907, 1908 ja 2016.

Eelmine paavst, Argentinast pärit Franciscus oli tuntud kodumaise jalgpalliklubi San Lorenzo toetajana.