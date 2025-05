Kreeka kohus mõistis spordihuligaani politseiniku tapmises süüdi

Juhtum leidis aset 7. detsembril 2023, kui kohtusid Olympiakose ja Panathinaikose võrkpallimeeskonnad ning ametikohuseid täitnud politseinik Georgios Lyngeridis sai samal ajal areeni lähistel pihta signaalraketiga. Mõni nädal hiljem suri ta saadud vigastustesse.

Lyngeridise surm käivitas Kreekas laiahaardelise juurdluse, mis viis kümnete Olympiakose spordiklubi toetajate kinnipidamiseni. Sama juhtumiga seonduvalt on väärteo korras kohtu all ka Olympiakose jalgpallidivisjoni juht Evangelos Marinakis ja veel neli juhatuse liiget. Kõik nad on oma süüd eitanud.

Lyngeridise suunas raketi lasknud meesterahva nime ei tohi Kreeka seaduste kohaselt avalikustada, aga kohus mõistis talle eluaegse vanglakaristuse - mis Kreekas tähendab maksimaalselt 20 aastat - ja lisaks veel 19 aastat vanglat. Kostja eitas tapmist.

Vägivald Kreeka spordis on olnud aastakümneid probleem. Multispordiklubid Olympiakos ja Panathinaikos on kohaliku spordi suurim vastasseis ning mõlema klubi poolehoidjaid käivad erinevaid klubivõistkondi toetamas erinevatel spordialadel.