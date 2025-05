Jürgens: pettumus on suur, ootasin paremat tulemust turniirilt

Eesti alustas kohtumist suurepäraselt ning läks poolteist minutit pärast kohtumise algust juhtima, kui Morten Jürgens tabamuseni jõudis. Paraku jäi see aga eestlaste viimaseks ning Lõuna-Korea vastas omakorda nelja väravaga, vormistades lõpuks kindla 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) võidu.

"Me ei mänginud oma mängu, kaotasime mingil põhjusel fookuse. Loovutasime liiga palju lihtsaid võimalusi, eksisime individuaalselt," ütles Eesti peatreener Petri Skriko. "Peame endalt küsima, miks me ei jäänud oma süsteemi juurde. Selle juurde, mis seni toiminud on."

Ainsa värava autor Jürgens tõdes, et tulemus valmistab pettumust. "Ootasin paremat tulemust turniirilt. Aga alati asjad ei õnnestu, peame mäletama, et on ka teine võistkond, kes tahab samamoodi võita," rääkis ta.

Jürgens ütles samuti, et koondis andis vastasele liialt võimalusi ning ei kasutanud enda omi ära. "Nii ta läheb, mida tase kõrgemale läheb, seda paremini vastased realiseerivad. Need võimalused, mis keskelt neile andsime, nad kasutasid väga hästi ära. Me oleks saanud ka rohkem lüüa, oli ebaõnne. Oleks saanud teise-kolmanda veel, oleks hoopis teine mäng olnud," ütles ta.

"Neil on mängupilt ühtlasem kui meil. Meil läheb see rohkem üles-alla, aga kui tahame siin alagrupis võita tulevikus, peame ühtlasemalt mängima ja hoidma taset 60 minutit, lihtsad vead välja jätma. Paberil on lihtne, aga peab ka väljakul seda tegema," lisas Jürgens.

Seega on Eesti lootus esimese divisjoni A-gruppi pürgimisest kustunud ning reedel mängitakse Hiinaga sisuliselt kolmanda koha nimel. Jürgensi sõnul motivatsiooni leidmisega raskusi ei ole. "Me läheme igat mängu võitma. Homme on uus päev, läheme uue näljaga mängima. Pronks on veel lahtine, seda lähme ka tooma," sõnas ründaja.

Edasipääs on võimalik veel Lõuna-Koreal (12 p) ja Leedul (11 p), kes peavad reedel ühtlasi otsustava kohtumise. ETV2 ja ERR-i spordiportaali ülekanne Eesti ja Hiina kohtumisest algab kell 19.15, Lõuna-Korea ja Leedu kohtumine algab kell 12.30.