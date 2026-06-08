Eesti hokikoondise peatreener saab ka HC Panteri juhendajaks

Skriko sõnul oli HC Panteri projekt ja klubi ambitsioonikus üheks põhjuseks, miks ta otsustas klubiga liituda. "HC Panter on viimastel aastatel teinud märkimisväärse arenguhüppe. Klubil on selged eesmärgid nii esindusmeeskonna kui noortetöö osas ning ootan huviga võimalust nende eesmärkide nimel töötada," sõnas Soome hokilegend.

Skriko juhendas tänavu Eesti koondise IIHF maailmameistrivõistluste esimese divisjoni B-grupis esikohale, millega kindlustati ühtlasi edasipääs MM-i esimese divisjoni A-gruppi.

HC Panter mängib tuleval hooajal neljandat aastat järjest Optibet Balti liigas ning on jätkuvalt ainus Eesti klubi selles võistlussarjas. Klubis treenib üle 240 noormängija ning Eesti meeste koondise viimasesse koosseisu kuulus üheksa mängijat HC Panterist.

Skriko ja HC Panteri vaheline leping on sõlmitud kaheks hooajaks.