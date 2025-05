Kiirelt skoorinud Eesti pidi Lõuna-Korea paremust tunnistama

Eesti jaoks algas kohtumine suurepäraselt, kui Vadim Vasjonkin teisel minutil peale viskas. Lõuna-Korea puurilukk Ha Jung Ho tegi tõrje, aga litter jäi värava ette ning Morten Jürgens suunas selle väravasse. Korealased ei jäänud aga vastust võlgu: üheksandal minutil viigistas Sangyeob Kim seisu ning 15. minutil viis Chong Min Lee külalised juhtima.

Korealased alustasid teist kolmandiku survega, aga Eesti kaitse püsis kindlalt. Eestlased said mitmel korral ka vasturünnakule, kuid ei suutnud oma võimalusi ära kasutada. Kolm minutit enne kolmandiku lõppu kandis aga Lõuna-Korea surve vilja ning Yoon Seok Kang viis külalised kahe väravaga juhtima.

Otsustaval kolmandikul mängisid korealased selgelt paremini ning Yuchan Kongi tabamus 47. minutil jäigi kohtumise viimaseks - Lõuna-Korea alistas Eesti 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

Eesti tegi kohtumise vältel 24 pealeviset, Lõuna-Korea neli vähem. Eesti eest teenisid resultatiivsuspunkti teenisid Jürgens ning väravale eeltööd teinud Vasjonkin ja Marek Potšinok. Lõuna-Korea eest said tabamuse kirja neli mängijat, Sanghoon Shin jagas kaks väravasöötu ning punkti teenisid veel Sangwook Kim, Sihwan Kim, Geonwoo Kim ja Jungwook Hong.

Kaotusega langes Eesti heitlusest turniiri esikoha nimel ning edasipääs esimese divisjoni A-gruppi enam võimalik ei ole. Edasipääs on võimalik veel Lõuna-Koreal (12 p) ja Leedul (11 p), kes peavad reede pärastlõunal ühtlasi otsustava kohtumise.

Kuue punktiga Eesti mängib Hiinaga kolmanda koha eest, ETV2 ja ERR-i spordiportaali ülekanne algab reedel kell 19.15.

Enne mängu:

Turniiri kahes esimeses mängus kuus väravat visanud Eesti sai teisipäeval esimese kaotuse, kui pidi tunnistama Leedu 2:1 paremust. Eelmisel aastal A-grupist astme võrra madalamale langenud Lõuna-Korea on sarnaselt leedukatele turniiri läbinud täiseduga, kui on alistanud nii Horvaatia, Hiina kui Hispaania.

"Enne turniiri algust arvasin, et tuleme Eestisse ning naaseme ilma suurema vaevata tagasi A-gruppi. Siinseid võistkondi nähes pole ma aga nii kindel," sõnas Lõuna-Korea mänedžer Kwangeun Choi rahvusvahelise hokiliidu pressiteenistusega rääkides. "Usun ikkagi, et võidame grupi, aga võib-olla mitte nii lihtsalt. Mängude tase on olnud väga hea," lisas ta.

Lõuna-Korea koondise seitse liiget mängivad Põhja-Ameerika liigades, kolme mänguga kuus resultatiivsuspunkti kogunud koondise 37-aastane kapten Sangwook Kim kogus Aasia hokiliigas sel hooajal 32 mänguga 41 punkti ja oli resultatiivsustabelis kolmas. Klubikaaslasi HL Anyangi meeskonnast on Kimil Tallinnas lausa 12.