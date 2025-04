Kodusel tiitlivõistlustel on kõrge tulemuse lootus ka Eesti tantsupaaril

Tantsutreener ja võistluste korraldaja Martin Parmas sõnas, et kokku tuleb areenile 50 paari 26 riigist ja iga riik saab maksimaalselt panna välja kaks paari.

"Meil on hästi see, et Frederik Roostfeldt ja Ciara Simone Pirn, kes on minu õpilased, hoiavad praegu maailma jooksvas edetabelis kolmandat-neljandat kohta, mis tähendab seda, et meil oleks täiesti suur šanss jõuda finaali," lausus ta R2 hommikuprogrammis.

Konkurents on tema sõnul siiski tugev. "Registreerimine on lõppenud, riigid on oma nominatsioonid teinud ja meil on kogu paremik kohal. Euroopa tipust keegi ei puudu."

Parmas ütles, et Eestis ei ole praegu väga palju tipptasemel tantsupaare, aga nad on sellegipoolest maailmas kõrgel positsioonil.

"Minu õpilased Robert Veide ja Amanda Rebeca Padar tulid maailmameistrivõistlustel kolmandaks mõni aasta tagasi Armeenias, mis oli Eestile esimene kord. Tol hetkel oli veel see, et pott oli raskem, sest ei olnud veel sõda ja kõik riigid olid platsil," sõnas ta.

"Nüüd on täpselt sama Frederiku ja Ciaraga, kes on maailma edetabelis kõrged ja kahekordsed Põhjamaade meistrid. Nemad on end üles töötanud," jätkas Parmas. "Olgu öeldud, et seal tabelis on pea tuhat paari."

Kuidas õnnestub tantsimises rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldusõigust saada?

"Eks kõik need riigid, kes soovivad korraldada - seal vaadatakse, kas riikidel on olemas nendes gruppide medalilootusi või tugevaid paare. Need on alati huvitatud, kel on nendes gruppides top paarid," vastas Parmas.

Tallinn Dance Cupi nime all toimuvad võistlused leiavad Kalevi spordihallis aset 26.-27. aprillil.