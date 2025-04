Hiina pani robotid koos inimestega poolmaratoni jooksma

Reuters vahendab, et mõned 21 võistlusel osalenud robotist kandsid jooksujalatseid, ühel olid käes poksikindad. Kõik vajasid rajal inimsaatja abi, aga mõned olid kohe algusest peale raskustes: üks robot kukkus pärast stardikäsklust ning jäi paariks minutiks asfaldile lebama, teine jooksis rajapiiretesse ja seetõttu kukkus ka tema saatja.

Kuna roboteid testiti eelnevalt mitu nädalat ning taustajõudude sekka kuulusid ka insenerid ja navigaatorid, oli Reutersi sõnul tegu justkui rohkem rallivõistluse kui maratonijooksuga.

Kui meeste poolmaratoni võitja läbis distantsi tunni ja kahe minutiga, siis kiireim robot - 180 sentimeetri pikkune ja 55 kilo kaaluv Tiangong Ultra - jõudis finišisse kahe tunni ja 40 minutiga. Võitjarobotit juhtis organisatsioon X-Humanoid, millest 43 protsenti kuulub Hiina valitsusele ning väiksem osa tehnoloogiahiiule Xiaomile.

Oregoni osariigi ülikooli informaatika- ja robootikaprofessor Alan Fern rääkis Reutersile, et tarkvara, mis võimaldab humanoidrobotitel joosta, on juba aastaid vana. "Hiina tehnoloogiafirmad on keskendunud kõndimise, jooksmise, tantsimise ja muu liikumise demonsteerimisele. See on küll huvitav, aga need ei tähenda kasuliku töö või elementaarse intelligentsi koha pealt eriti midagi," sõnas ta.