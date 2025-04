Male naiste maailmameister Ju Wenjun kaitses taas tiitlit

Nelja partii järel oli seis 2:2, aga seejärel võitis Ju koguni neli partiid järjest. See tähendas, et kolmapäeval toimunud üheksandas partiis piisas valgeid malendeid kasutanud tiitlikaitsjal viigist ja nii läkski.

Tan Zhongyi accepts a draw and Ju Wenjun becomes only the 4th woman in history to win the Women's World Chess Championship 5 times! #JuTan pic.twitter.com/33jUwEgtOu