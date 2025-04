Male naiste MM-tiitlimatšis on käsil tähelepanuväärne seeria

Male naiste maailmameistrivõistluste tiitlimatšis on kaheksa partii järel seis juba üsna selge, sest tiitlikaitsja Ju Wenjun juhib kaasmaalase Tan Zhongyi vastu 6:2 ja pidada jääb veel vaid neli partiid.

Nelja partii järel olis seis viigis 2:2, aga siis võitis Ju neli partiid järjest, neist pooled mustadega. Tegemist on tiitlimatšide ajaloos väga haruldase seeriaga. Viimati võitis neli partiid järjest 1958. aasta naiste MM-tiitlimatšis Jelizaveta Bõkova.

Ju võib tiitli kindlustada juba kolmapäeval Chongqingis, kui peetakse üheksas partii ja ta vajab üksnes viiki.

Ju ja Tan on 33-aastased maletajad ning tegemist on kolmanda korraga, kui nad omavahel tiitliheitluses kohtuvad. 2017. aastal sai Tan Just jagu, kui maailmameister selgitati väljalangemisturniiriga, aga 2018. aasta mais sai Ju revanši, võites tiitlimatši 5,5:4,5.

Hiina naised on olnud males edukaimad alates 1991. aastast, kui maailmameistriks krooniti Xie Jun. Hiljem on troonile tõusnud ka Zhu Chen, Xu Yuhua, Hou Yifan ja 2017. aastal ka nüüdne väljakutsuja Tan Zhongyi. Viimase mitte-hiinlannana oli maailmameistri troonil 2015-2016 ukrainlanna Maria Muzõtšuk.