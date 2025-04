Naiste jalgpallikoondis mängib Lätiga: teatud asjad on paika loksumas

Koondise peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva sõnul on meeleolu koondises hea ning kohtumisele minnakse vastu sooviga mängulisi olukordi lihvida. "Kõige suurem väärtus sellel mängul on korduste juurde saamine. Oleme pidanud viis mängu ning teatud asjad on hakanud paika loksuma. Proovime samm-sammult momente läbi töötada ning olukordi veel paremini toimima saada," selgitas Ševoldajeva.

Eesti on viimases kolmes omavahelises kohtumises Lätit võitnud väravate koondvahega 6:1. Mängu eel rõhutas Ševoldajeva, et iga kohtumine algab nullist ning eelmiste mängude tulemus ei määra järgmise käiku. "Võit ei sõltu sellest, kas oled eelmised mängud võitnud või kaotanud. Jalgpallis on oluline olla võimalikult edukas ning siis väljendub see ka tulemuses," ütles peatreener.

Läti – Eesti maavõistlusmängus kõlab avavile teisipäeval, 8. aprillil Riias LNK Sporta Parks staadionil kell 17.00. Kohumise otsepilti saab jälgida Soccernet TV vahendusel.

Eesti koondise koosseis mänguks Lätiga:

Väravavahid

12 Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – Tallinna FC Flora 3/0

1 Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 2/0

13 Roberta Jürna (23.11.2005) – JK Tallinna Kalev 0/0

Kaitsjad

15 Inna Kiss-Zlidnis (18.04.1990) – Budafoki LC (HUN) 104/0

16 Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 89/1

3 Siret Räämet (31.12.1999) – Linzer ASK (AUT) 51/0

5 Rahel Repkin (17.06.1998) – IFK Värnamo (SWE) 19/0

18 Annegret Kala (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 14/1

21 Eva-Maria Niit (05.02.2002) – Tallinna FC Flora 13/0

Poolkaitsjad

14 Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 79/16

17 Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora 58/2

7 Liisa Merisalu (15.01.2002) – FC Thy-Thisted Q (DEN) 43/3

10 Jaanika Volkov (20.02.2005) – Linzer ASK (AUT) 24/0

9 Katrin Kirpu (09.10.2004) – Aland United (FIN) 19/2

11 Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu 15/2

2 Anett Vilipuu (25.09.1996) – JK Tallinna Kalev 5/1

20 Liselle Palts (02.12.2005) – Tallinna FC Flora 5/0

25 Karola Purgats (06.04.2006) – Tallinna FC Flora 2/0

4 Loviise Männiste (24.02.2008) – FC Elva 1/0

Ründajad

19 Vlada Kubassova (23.08.1995) – Ferencvárosi TC (HUN) 78/13

23 Emma Treiberg (19.11.2000) – Saku Sporting 38/3

22 Kristina Teern (13.11.2004) – Linzer ASK (AUT) 15/2

6 Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 8/1

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva

Läti koondise koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

1 Sofja Nesterova (06.08.2001) – SV Werder Bremen (GER)

12 Aleksandra Torgošova (05.12.2008) – FK Olaine

23 Elza Renāte Strazdiņa (29.12.2006) - Riga FC Women

Kaitsjad

10 Anastasija Ročāne (07.06.1992) – Asteras Tripolis GRE)

13 Sandra Voitāne (16.09.1999) – IBV Vestmannaeyja (ISL)

22 Sofija Gergeležiu (31.08.2003) – RFS Women

2 Laura Sondore (29.12.1999) –Riga FC Women

5 Anna Hropataja (12.05.2005) – RFS Women

Poolkaitsjad

4 Gabriela Annija Andersone (31.10.2008) – U.S. Sassuolo Calcio (ITA)

15 Anastasija Čemirtāne (17.10.1999) – RFS Women

16 Anna Kristīne Gornela (09.09.1997) – Riga FC Women

7 Paula Linda Liniņa (06.05.2001) – FS Metta

3 Amēlija Lipšāne (31.03.2005) – FS Metta

20 Fanija Mežecka (22.07.2002) – FS Metta

19 Karlīna Miksone (21.03.2000) – Czarni Sosnowiec (POL)

9 Anastasija Poļuhoviča (06.03.2005) – AC Sparta Prague (CZE)

11 Diāna Suvitra (09.01.2002) – RFS Women

6 Marina Teļukeviča (19.09.2005) – RFS Women

8 Viktorija Zaičikova (04.08.2000) – IBV Vestmannaeyja (ISL)

Ründajad

17 Katrīna Daņilova (10.05.2004) – ARIS Limassol FC (CYP)

21 Signija Šenberga (13.03.2003) – FS Metta

14 Olga Ševcova (26.11.1992) – IBV Vestmannaeyja (ISL)

18 Santa Sanija Vuškāne (22.11.2005) – GKS Katowice (POL)