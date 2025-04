Parras: NHL-is ei taheta Ovetškini poliitilisi vaateid väga tõsiselt võtta

Ovetškin viskas pühapäeval NHL-is karjääri 895. värava, millega tõusis liiga kõige aegade väravaküttide edetabelis esikohale.

Ületamatuks peetud väravarekord kuulus seni ala suurkujule Wayne Gretzkyle, kes viskas oma legendaarse karjääri jooksul 894 väravat. Gretzky hoidis tippmarki enda nimel alates 1994. aasta märtsist, kui möödus toona 801 väravaga esikohta hoidnud Gordie Howe'ist.

"Kindlasti on see oluline, sellepärast et Gretzky on ikkagi olnud läbi aegade kõige suurem hokimängija ja tema väravate rekord, mida on peetud võimatuks, ületamatuks, nüüd Ovetškin on selle ikkagi üle teinud. Kindlasti on see suur asi ja väga suur sportlik saavutus," ütles Eesti jäähokiliidu president Rauno Parras ERR-ile. "20 hooaja jooksul on siis Ovetškin seal NHL-is mänginud ja natuke alla 1500 mängu, selle ajaga ta on siis selle võimatuna näiva 894 väravat üle löönud ja nüüd juba 895, nii et sportlikult on see kindlasti väga suur ja oluline saavutus."

Ovetškin on selgelt Putini-meelne inimene ja meil eestlastena on raske seda kõike võtta nii, et unustame Ovetškini poliitilised vaated. Aga on see loogiline, kuidas Põhja-Ameerikas on sellesse suhtutud ja sellest nii vähe räägitud? "Ütleme niimoodi, et tegelikult on see ikkagi kõik suur äri. NHL on ju täpselt samamoodi äri. Washington Capitals on täpselt samamoodi äri ja see, mida nad seal ikkagi teevad, on puhtalt see, et neil on tekkinud selline, ma ei tea, kas rahamasin on õige väljend, aga ikkagi keegi, kes aitab neil pileteid müüa ja raha teenida ja see on üks ja ainus vaade, millega seal seda asja vaadatakse," nentis Parras. "Ja kogu see Ukraina ja Venemaa teema ikkagi jääb ilmselgelt kaugeks ja käega katsumatuks. See on täpselt see, mismoodi seda NHL-is vaadatakse. Ja ma usun, et ka keegi ei taha tema poliitilisi vaateid kuidagimoodi väga tõsiselt võtta. Tegemist on ikkagi eeskätt äriga ja seda nad seal ajavad, see on minu arusaam kogu asjast."