Koitmaa: Ovetškin jõudis rekordini paremate väravavahtide vastu

Washington Capitalsi kuuluv Ovetškin on aga vähemalt eestlaste jaoks kahetisi tundeid tekitav isiksus. Sportlasena vägev, kuid samas Venemaa presidendi Vladimir Putini selge toetaja, kes alavääristanud ka ukrainlasi. Poliitikat ei saa siinkohal spordist ilmselt lahutada, kuid Ovetškini saavutusest võib siiski proovida rääkida ka puhtalt sportlikus võtmes.

Vikerraadio palus just Ovetškini sportlikku saavutust hinnata NHL-i asjatundjal ning Eesti koondise väravavahil Villem-Henrik Koitmaal.

"Elus ja spordis on selliseid asju, mida ei saa kahe silma vahele jätta ning spordikontekstis on mingid asjad, mis ületavad tähtsuselt kõik muu," kommenteeris Koitmaa Vikerraadiole.

"Jäähoki on väravate viskamise mäng. Mis juhtus, oli see, et üks inimene tegi läbi aegade rekordi üle. Ma ei ole tema poliitiliste vaadetega isegi kursis. Ovetškinit tuleb selle koha pealt tunnustada, et ta tegi üle rekordi, mida pool maailma ja tema ise arvas, et seda pole võimalik üle teha. Kui maailma kõige paremas liigas tuleb inimene, kes selle rekordi üle teeb, tuleb seda tunnustada," tõdes Koitmaa.

Gretzky viskas oma legendaarse karjääri jooksul 894 väravat ning hoidis tippmarki enda nimel alates 1994. aasta märtsist, kui möödus siis 801 väravaga esikohta hoidnud Gordie Howe'ist. 20. hooaega NHL-is mängiv venelane viskas oma esimesed väravad 2005. aastal.

"Minu silmis ei ole küsimust ka, kuidas Gretzkyt ja Ovetškinit võrrelda: Ovetškin on puhas väravaviskaja ja ta teeb seda ajastul, mil väravavahid on nõksa paremad kui olid toona," sõnas Koitmaa. "Ma ei võta midagi Gretzkylt ära: kui ta mängiks praegusel ajastul, lööks ta võib-olla rohkemgi väravaid, aga me ei saa seda kunagi teada. Fakt on see, et statistiliselt olid väravavahid tõrjeprotsendilt kehvemad. Ovetškini saavutus on jäähokis meeletult kõva asi."