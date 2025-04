Kalkun: Põhja-Ameerikas vaadatakse Ovetškinit teise pilguga

"Me võime teda kuidagi eirata ja temast mitte kõneleda, vähendada seda, kui palju me seda teeme. Kui mõtleme sellele, kes Aleksandr Ovetškin on ja mida ta olemuslikult esindab, siis jah, me ei ole sellega nõus. Kas ta on üks kõigi aegade parimaid jäähokimängijaid? Jah. Spordiajakirjanduses teda maha vaikida, sellel ei ole nagunii jumet," arvas Kalkun teisipäevases Vikerraadio spordisaates "Võimla".

"See, kuidas me siin regioonis tema peale mõistetavalt vaatame [erineb sellest] kuidas Põhja-Ameerikas sellele reageeritakse. Seal on sajad miljonid asja taga ja neid väga ei puuduta see, mida ta esindab ja keda ta toetab. Ma saan sellest Põhja-Ameerika spordiolemusest ka aru, sest see on suuresti ehitatud rekordite püstitamise peale. Statistika, mida Põhja-Ameerika spordis alati juurde pakutakse - see on su elus üks kord, kui sa seda näed, sa pead tulema kohale seda vaatama ja kui sa selle ära näed, püstitatakse jäggmine märk, mille poole püüelda. Nüüd sa pead tulema seda vaatama," mõtiskles Kalkun.

Ovetškin on aastate jooksul selgelt väljendanud Venemaa presidendile Vladimir Putinile toetust ning foto neist kõrvuti on siiani hokimängija Instagrami konto profiilipildiks. 2014. aastal toetas Ovetškin sissetungi Krimmi ning lõi kolm aastat hiljem sotsiaalse liikumise Putin Team, millega on liitunud mitmed teisedki Venemaa hokimängijad. Pärast täiemahulise sõjategevuse algust ei ole Ovetškin sõda avalikult toetanud, aga pole ka seda hukka mõistnud.

"Nägin üht inverjuud Ovetškiniga vahetult pärast sõjategevuse algust Ukrainas, kus ta tõi välja selle, et ta ei taha mingid asju öelda, sest ta perekond on Venemaal. Erinevatest allikatest olen ma aru saanud, et ta pole end sellest taandanud ja isegi välja öelnud, et on Venemaa patrioot ning Vladimir Putin on tema president. Kui aga vaatame mingeid paralleelseid näiteid Venemaa pealt, siis seal ei ole nii põhjust karta," rääkis Kalkun. "On päris palju Venemaa sportlasi, kes on ka Moskvas elades öelnud välja, et sõjategeuvs ei ole heakskiidetav ja on mõtlematu. Ovetškin olemuselt on jätkuvalt poisilik, ta võib-olla ei võta vaevaks sellega üldse suhestuda, see ei tähendagi talle äkki midagi."

"Olen ka selles parteis, et see tuleks ikkagi ära märkida, aga ajakirjanikutöös on oluline, millised otsused tehakse kõrgemal," lisas saatejuht Ivar Lepik. "Praegu näeme seda spordiruumis hästi - me ei saa ignoreerida alasid, kus venelased on jätkuvalt konkurentsis. Kui mõtleme sellele, kes on meie spordiruumist ära kadunud, siis kõige nimekamad on murdmaasuusatajad. [Aleksandr] Bolšunovi nimi vahepeal veel kerkib esile, aga teised on täiesti kadunud. Me ei oska neid ka igatseda. Need otsused tuleb ära teha alal endal ja kuskil kõrgemal."