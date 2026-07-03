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Aleksandr Ovetškin otsustas karjääri jätkata

Jäähoki
Aleksandr Ovetškin
Aleksandr Ovetškin Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jäähoki

Jäähoki suurkuju Aleksandr Ovetškin sõlmis Washington Capitalsiga ühe aasta pikkuse lepingu ja teeb kaasa veel vähemalt 2027. aasta kevadeni.

NHL-i kõigi aegade suurim väravakütt saab septembris 41-aastaseks. Tal on 1573 mänguga kirjas 929 tabamust. 2018. aastal jõudis ta Washingtoni klubiga ka Stanley karikavõiduni.

"Ma olen tagasi!" teatas ründemängija. "Aitäh kõigile, et andsite mulle ja mu perele aega selle otsuse langetamiseks. Olen terve. Mulle meeldib hokit mängida ja võidu nimel heidelda. Olen oma meeskonnakaaslastega liitumise eel põnevil, et saaksime võidelda play-off koha eest ja võimaluse eest võita."

2004. aasta talendikorjes valitud Ovetškin on veetnud kogu karjääri Washington Capitalsi ridades. Sügisel alustab ta juba oma 22. hooaega. Mullu aprillis möödus ta NHL-i kõigi aegade edetabelis legendaarsest Wayne Gretzkyst, kelle arvele jäi maailma tugevaimas hokiliigas 894 tabamust.

Ovetškin oli spordimehe kohta kõrgest vanusest hoolimata ka eelmisel hooajal heas vormis. Ta oli 32 värava ja 64 resultatiivsuspunktiga Washingtoni kõige tulemuslikum mängija. Kokku on tal kirjas üheksa 50-värava hooaega. Sama on suutnud vaid Gretzky ja Mike Bossy.

Toimetaja: Siim Boikov

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