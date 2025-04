Ovetškinist sai NHL-i läbi aegade edukaim väravakütt

Ületamatuks peetud väravarekord kuulus seni ala suurkujule Wayne Gretzkyle, kes viskas oma legendaarse karjääri jooksul 894 väravat. Gretzky hoidis tippmarki enda nimel alates 1994. aasta märtsist, kui möödus toona 801 väravaga esikohta hoidnud Gordie Howe'ist.

Ka Ovetškin ise arvas, et mitte keegi ei jõua Gretzkyni. "Ma ei usu, et seda rekordit on võimalik ületada. Sa pead mängima kuni oled 60! [Jaromir] Jagr proovis, aga ei suutnud. Jäähoki ei ole enam samasugune. Nüüd on palju raskem skoorida. Selleks, et rekordit ületada, peaksin igal aastal vähemalt 50 väravat viskama. See on meeletult raske," ütles Ovetškin 2018. aastal.

39-aastane väravamasin jõudis Gretzkyga ühele pulgale ööl vastu laupäeva ning sai rekordi ainuomanikuks pühapäevases kohtumises New York Islandersi vastu, kui viskas teise perioodi keskel Washington Capitalsi avavärava.

ALEX OVECHKIN IS THE GREATEST GOALSCORER IN NHL HISTORY! #Gr8ness pic.twitter.com/NKef3VvNaJ — NHL (@NHL) April 6, 2025

Vanameistri tabamuse järel pandi kohtumine mitmeks minutiks pausile ning ta sai tunnustava aplausi osaliseks. Rekordilisele väravale aplodeeris ka tribüünil istunud Gretzky.

20. hooaega NHL-is mängiv venelane viskas oma esimesed väravad 2005. aastal toona Columbus Blue Jacketsi väravat kaitsnud Pascal Leclaire'i seljataha. Ovetškin on aastate jooksul üle mänginud 183 erinevat puurivahti ja rekordilise väravaga kostitas ta kaasmaalast Ilja Sorokinit.

Ovetškini värav jäi aga Capitalsile ainsaks helgeks hetkeks. Islanders võitis lõpuks kohtumise 4:1 (2:0, 1:1, 1:0), neljast tabamusest kaks kirjutati Marc Gatcombi nimele.