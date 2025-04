Ovetškin jõudis Gretzkyga samale pulgale

Ovetškin viskas väravad Washington Capitalsi 5:3 (1:1, 1:2, 3:0) võidumängus Chicago Blackhawksi üle. Kohtumist oli tulnud vaatama ka Gretzky.

39-aastane venelane vastutas Capitalsi esimese ja neljanda värava eest, lisaks tegid võitjate eest skoori veel Martin Fehervary, Dylan Strome ja Ryan Leonard.

Ovetškinil oli kohtumise viimastel minutitel suurepärane võimalus kübaratrikk vormistada ja sellega rekord enda nimele võtta, kui Blackhawks asendas väravavahi väljakumängijaga, ent vanameister ei soovinud niiviisi rekordit püstitada ja jäi pingile.

"Kõik võtke see hetk endasse ja nautige, sest tegemist on millegi erakordsega," pöördus Ovetškin kohtumise järel täissaali poole. "Teha seda koduväljakul pere, sõprade ja loomulikult Wayne'i ees – see on suurepärane. Väravarekord tähendab mulle väga palju. Ma ei oleks eales arvanud, et jõuan ühel päeval sellise tähiseni," lisas ta.

Kui Gretzkyl kulus 894 värava viskamiseks 1487 põhihooaja mängu, siis Ovetškin jõudis sama tähiseni 1486 mänguga.

Ovetškinist võib saada väravarekordi ainuomanik juba pühapäeva õhtul, kui Capitals läheb võõrsil vastamisi New York Islandersiga.

Teised tulemused:

New York Islanders - Minnesota Wild 3:1

Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes 5:3