Belgia rekordinternatsionaal riputab putsad varna

37-aastane keskkaitsja põhjendas oma otsust sellega, et tal on üha raskem end treeninguteks ja mängudeks füüsiliselt ette valmistada.

"Viimastel nädalatel on mulle selgeks saanud, et need on minu viimased mängud," ütles Vertonghen Anderlechti kodulehe vahendusel.

"See pole sugugi kerge otsus, kuid see on õige otsus. Olen märganud, et mul on üha raskem end treeninguteks ja mängudeks füüsiliselt ette valmistada ning näidata end mängijana, kellena ma tahaksin end näha."

Amsterdami Ajaxi kuulsast akadeemiast sirgunud Vertonghen liitus 2012. aastal Inglismaa tippklubi Tottenham Hotspuriga ja aitas klubil jõuda 2019. aastal Meistrite liiga finaali.

Pärast 2020. aastal Tottenhamist lahkumist mängis ta kaks hooaega Lissaboni Benfica ridades, misjärel naasis kodumaale ja liitus Anderlechtiga.

Koondisedebüüdi tegi Vertonghen 2007. aastal EM-valikmängus Portugali vastu ning esindas rahvuskoondist kokku 157 korral ja lõi 10 väravat, kusjuures tema viimane tabamus sündis 2023. aastal Eesti vastu.

Ta mängis Belgia koondisega kolmel järjestikusel MM-il – 2014. aastal, kui Belgia jõudis veerandfinaali, 2018. aastal, kui Belgia võitis pronksi ja 2022. aastal, kui piirduti alagrupiturniiriga. Samuti esindas ta rahvuskoondist kolmel järjestikusel EM-il – 2016., 2020. ja 2024. aasta finaalturniiridel.