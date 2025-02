Võõrsil City alistanud Liverpool astus sammu tiitli poole

Liverpool lubas viimase kolme mänguga kaks viiki ning andis sellega võimaluse Arsenalil vahet vähendada, aga Londoni klubi ei kasutanud võimalust ning kaotas laupäeval hoopis West Hamile 0:1.

Liverpool läks võõrsil 14. minutil juhtima, kui nad nurgalöögiga ilusti City kaitse üle mängisid. Alexis Mac Allister saatis palli madalalt eesposti, Dominik Szoboszlai suunas selle kiirelt edasi värava ette, kus Mo Salah ootas ja külalised juhtima viis. 37. minutil triblas Salah paremal äärel City kaitsest mööda ning leidis ise kastis Szoboszlai, kes Liverpooli edu kahekordistas.

Külalised tähistasid ka 56. minutil väravat, aga VAR-iga konsulteerimise järel tuvastati, et Curtis Jones oli siiski suluseisus. Liverpool kontrollis mängu lõpuni ning hoidis kolmest punktist kinni, realiseerides kindla 2:0 võidu.

City tähtründaja Erling Haaland pidi taaskord mängu põlvevigastuse tõttu vahele jätma.

Teises pühapäevases kohtumises teenis Newcastle kodupubliku ees magusa võidu. Kuuendal minutil jäid võõrustajad kaotusseisu, aga 34. minutiks juhtisid nad juba 4:1. Nottingham Forest lõi teisel poolajal veel kaks väravat, aga sellest ei piisanud ning Newcastle vormistas 4:3 võidu.

20. meistritiitli poole sõudev Liverpool on kogunud 27 mänguga 64 punkti. Arsenal jääb nüüd 11 punkti kaugusele, Nottingham on 47 punktiga kolmandal kohal ning City on 44 punktiga viimasel Meistrite liiga kohal, aga Newcastle'il on sama palju punkte. Kaugele ei jää ka 43 punkti kogunud Bournemouth, Chelsea ning 42 punktiga Aston Villa.