Hokinaiskond alustab MM-mänge: kõik on võidetavad, aga midagi lihtsat pole

Eesti naiste jäähokikoondis on pühapäevast alates olnud Kohtla-Järvel laagris, et harjutada koostööd neljapäeval Sarajevos algavateks maailmameistrivõistluste valikmängudeks.

Et mõned mängijad on saanud emaks, mõned vahetult vigastada, siis on Eesti jäähokinaiskond mullusega võrreldes oluliselt noorem. Eelmine aasta toimus MM-i kolmanda divisjoni B-grupi turniir Kohtla-Järvel ja Eesti oli Tai järel ning Iisraeli ees teine.

"Meil on väga palju noori, kes nüüd saavad võimaluse ennast näidata," tõdes ERR-ile koondise kapten Merlin Griffin. "Meil kahjuks olid siin viimasel hetkel mõned vigastused ja pidime viisikuid natukene ümber mängima. Ma arvan, et näeb päris hea välja. Ma ei oska öelda, kas nüüd tugevamad oleme, aga sama head kindlasti."

Et pikal turniiril vastu pidada, on koondis harjutanud lühikeses laagris nelja viisikuga mängu. Jäähokiga tegelevad naised õpingute, töö ja pere kõrvalt. "Lihtne ei ole ikkagi, sest see on meile hobi. Me lihtsalt armastame jäähokit ja üritame sellega tegeleda nii palju kui võimalik. Uskumatu, kuidas naised pere, töö, kooli ja kõige muu kõrvalt suudavad ikkagi nii palju trenni teha, et panustada siia koondise tegemistesse. Väga tublid naised," kiitis Griffin võistkonnakaaslasi.

Sarajevos alustakse turniiri neljapäeval. Kapten loodab, et naiskond suudab turniiri võita. Esmalt mängitakse võõrustaja Bosnia ja Hertsegoviinaga. "Ma arvan, et see esimene mäng on ülioluline. Loomulikult me peame enesekindlalt ja väga agressiivselt neile peale lendama, et see võit ära tuleks. Lihtne ei saa olema, neil on kodujää; ülioluline mäng," sõnas Griffin.

Lisaks võõrustajamaale on valikturniiril eestlannade vastasteks Iisrael, Singapur ja Bulgaaria. Iisraeliga kohtutakse 15. veebruaril, Singapuriga kaks päeva hiljem ning Bulgaariaga 18. veebruaril. Turniiri võitja pääseb järgmiseks aastaks astme võrra kõrgemale ehk A-gruppi.

"Iisraeli alahinnata ei saa, sest nemad arenevad ka aina edasi ja meie peame oma väravad ära viskama, sest ilma selleta ei võida. Singapur mängib hästi organiseeritult ja süsteemselt. Nende vastu tuleb olla väga tähelepanelik ja samaga vastata, et nad ei saaks kuskilt läbi. Kindlasti väga raske vastane, nad on pisikesed ja kiired ja hästi organiseeritud liikumisega. Bulgaariast teame, et nad langesid tagasi B-gruppi ja on raskeim vastane tõenäoliselt. Kõik on võidetavad, kuid midagi lihtsat ees pole meie jaoks. Kõik mängud tulevad väga rasked," kinnitas Griffin.

Eesti naiste koondis algavaks MM-iks

Väravavahid

Sofia Salamatina (14.07.2006) - HPK Akatemia (FIN)

Uljana Jeggi (03.07.2002) – Kohtla-Järve HC Everest

Kaitsjad

Aleksandar-Olga Seppar (01.08.1992) - Kohtla-Järve HC Everest

Emilia Koger (09.07.2003) - Tallinna HC Grizzlyz

Nora Vont (07.11.2008) - Tallinna HK Roosa Panter

Marina Kovaljova (18.07.1990) - Kohtla-Järve HC Everest

Miina Kriisa (13.09.2005) - Tallinna HK Roosa Panter

Grete Hollo (27.06.2001) - Tartu HK Säde

Ründajad

Kirke Kulla (01.10.1981) – Tallinna HK Roosa Panter

Ksenia Šarko (02.11.2005) - Kohtla-Järve HC Everest

Jana Bilorus (16.10.1988) - Tallinna HC Grizzlyz

Merlin Griffin (19.10.1986) - Tartu HK Säde

Kairiin Jõemets (19.05.1991) - Tallinna HC Wolferines

Diana Kaareste (03.08.1976) - Tallinna HK Roosa Panter

Janika Väliste (26.07.1992) - Tallinna HC Grizzlyz

Olesja Prants (15.03.2003) - Tallinna HC Grizzlyz

Amalia Geller (22.07.2007) - Tallinna HC Grizzlyz

Käbi-Triin Riig (26.05.2005) – Kohtla-Järve HC Everest

Snezhana Zrelova (01.02.2001) - Tallinna HK Roosa Panter

Peatreener: Aki Mykkänen

Treener: Nikolai Mamadžanov

Väravavahtide treener: Artjom Rozenberg

Koondise mänedžer: Jüri Rooba

Tehnik: Toomas Rebane

Füsioterapeut: Karl Frederik Pruuden