Lindinger: oleme selleks MM-iks rohkem valmis kui eelmisel aastal

Pärast edukat MM-i eelmisel aastal tahavad inimesed alati enamat ja see on spordis normaalne. Kuidas oleme selleks MM-iks valmis?

Saan öelda, et oleme selleks MM-iks rohkem valmis kui eelmisel aastal. Kui meil läheks sama hästi kui eelmisel aastal, oleks kõik ikka õnnelikud. Me ei saa oodata, et kordub sama. Võib minna kehvemini, aga võib minna ka paremini. Kui vaatame keskmisi tulemusi, oleme tugevamad kui enne eelmise MM-i algust.

Räägime ootustest enne MM-i. Milliseid tulemusi ootate peatreenerina?

Olen üsna kindel, et teatesõitudes on kõigil teistel koondistel kõrvad natuke rohkem kikkis, nad teavad, et oleme kohal. Teatesõidud on meie parim võimalus, aga ka individuaalseid sõite võib tulla esikümnesse või 15 parema sekka, see pole võimatu. Ma ei taha medalitest rääkida, siin on ikkagi väga kõrge tase. Anterselvas oli naiste teatesõidus esikolmik üsna kaugel, aga aga iga teatesõit pole sama ja kõik võib juhtuda. Hoiame jalad maa peal, aga midagi pole võimatu.

Pärast Anterselvat tundub, et panete just naiste teatesõidule üsna kõrged ootused.

Latt on üsna kõrgel, aga siiski realistlikul kõrgusel ning naised teavad, et nad peavad heaks võimaluseks psühholoogiliselt valmis olema. Ka teistes teatesõitudes - Rene [Zahkna] on neis hea, talle meeldib teatesõidu formaat, ka meeste teatesõidus olime noormeestega väga head. Olime Anterselvas pärast Rene vahetust väga kõrgel kohal [neljandad]. See on positiivne! See, kuidas oleme tervisemuredega sel aastal toime tulnud, teeb mind üsna õnnelikuks. Teised on palju rohkem haiged olnud.

Milline on koosseis homseks paarissegateatesõiduks?

Koosseisus toimus väike muudatus, sest Tuuli Tomingas astus pikema puhkuse eesmärgil kõrvale, seega Regina Ermits, Susan Külm, Kristo Siimer ja Rene Zahkna.

Lenzerheide on jätkuvalt üsna uus võistluspaik ja sportlaste jaoks üsna keeruline.

Kõrgus ei tohiks meie jaoks enam probleemiks osutuda, ma ei tooks seda vabanduseks, sest oleme valmistunud. Võistluspaik on kaunis, olen selles regioonis sündinud, see on minu jaoks kodune. Ilm on hea, jääb heaks ja ei ole ühtegi põhjust, miks me ei peaks hästi võistlema.

Mida arvate võistlusradade profiilist?

Profiil ei ole kahtlemata lihtne. Oleme keskmäestikus, see pole kerge, aga oleme sarnastes kohtades olnud, nagu näiteks Anterselvaski. Tõusunurgad pole väga pikad, vajame häid suuski, nagu meil ongi üldiselt olnud. Rada oli praegu väga vesine, homme on ilmselt samamoodi, aga siis on veidi külmem ja natuke kiirem. Alati vajame head varustust ja me ei peaks kartma - ütlesin koosolekul, et olge õnnelikud! Oleme näinud ränka vaeva, nüüd on teie aeg - olge positiivsed ja läksime!