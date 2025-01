Tuuli Tomingas: mind on sel hooajal saatnud ebaõnn

Esimest vahetust sõitnud Regina Ermits vajas märkide tabamiseks vaid ühte varupadrunit ning andis Susan Külmale teate üle seitsmendal kohal.

"Õnneks tuli kõik välja. Olen sellest nädalast nii väsinud, et selles mõttes tunnen kergendust. Mul on hea meel, et meie nädal Anterselvas saab läbi, sest see oli väga piiripealne," rääkis Ermits ERR-ile.

Külm läbis lamadestiiru puhtalt, aga püstitiirus tuli appi võtta kaks varupadrunit. "Algus oli ilusam kui lõpp. Lõpus sai mul jõud täitsa otsa ja tüdrukud tulid tagant sellise hooga, millega ma ei jõudnud täna kaasa minna. Püstitiirus hakkasid jalad natukene värisema, aga ei ole hullu. Ainult kaks varu," kommenteeris Külm.

Kümnendana rajale pääsenud Tuuli Tomingas tõusis vaatamata kolmele varupadrunile vahetuse üleandmise hetkeks viiendaks. Tomingas märkis, et tunneb end Lenzerheides toimuva MM-i eel hästi.

"Ma olen kogu aeg tagasi olnud. Täna lihtsalt tegid määrdemehed superhead tööd ja suusad toimisid. Võib-olla sprindisõidus oli enesetunne isegi pisut parem, aga tänasega võib igati rahule jääda. Täna oli viimastel laskudel pea laiali otsas ning mõte juba rajal. Suutsin varupadrunitega ära lasta ja tõin ennast maa peale tagasi," ütles Tomingas.

"Mind on sel hooajal saatnud ebaõnn. Olen hästi palju tööd teinud sellega, et ma liiga kergekäeliselt ei loobuks kui näiteks keegi minust mööda libiseb. Anterselvas olen just selle poole peale keskendunud, et ma ei teeks järeleandmisi," lisas ta.

Ankrunaine Johanna Talihärm asi märgid kahe varuga alla ning tõi Eesti seitsmendana üle finišijoone. "Kui ma ei eksi, siis on see meie parim lõppkoht MK-sarja teatesõidus. Ma arvan, et peame rahul olema. Mina läksin rajale selle mõttega, et annan endast kõik, sõidan targalt ja võitlen. Ma ei saa muuta seda, et ma ei saa siin hingata. Sellepärast läksin esimest ringi tavapärasest ettevaatlikumalt sõitma, mis lõpus toimis."

Järgmisel nädalal toimuvad Itaalias Martellis laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlused. Eestlastest stardivad seal Talihärm, Tomingas, Mehis Udam ja Mark-Markos Kehva.