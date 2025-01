Rene Zahkna haigestus grippi

"See haigus liigub kõikjal, praegu sain lihtsalt mina pihta," märkis ta Postimehele ja lisas, et eile öösel oli kõige hullem ära. "Pea valutas, higistasin ning ei saanud magada. Ma pole praegu voodirežiimil ning energiat ikkagi veidi on."

Laskesuusatajal on MK-hooajast kaks kolmandikku möödas ja hetkel valmistutatakse 12.-23. veebruaril Lenzerheides toimuvaks MM-iks.