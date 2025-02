Tobreluts Tomingase tervisemuredest: mõtlesime juba, et sõidame koju ära

Kogu hooaja jooksul kõikuva vormiga hädas olnud Tomingas kirjeldas oma laskesuusablogis, kuidas saavutas veebruari alguseks EM-iks selle talve parima füüsilise seisundi ning tundis ennast olevat heas sõiduvormis, kuid haigestus siis. Koondise treeneri Indrek Tobrelutsu sõnul kaaluti isegi hooaja lõpetamist, kuid nüüd ollakse ikkagi Lenzerheides MM-il kohal.

"Klassikalises mõttes külmetushaigus, aga täpselt öelda ei oska. Ülemiste hingamisteede infektsioon, võttis mõneks päevaks päris jõuetuks," kommenteeris Tobreluts Šveitsis ERR-ile. "Viimane nädal ei saanud ühtegi plaanipärast tegevust teha, päris oluline lünk. Kui tugineda ainult Tuuli emotsioonidele, siis võiks täna koju ära sõita; mina arvan, et seis nii hull ei ole. Eile ja täna olid väga rasked libisemisolud, päike on väga intensiivne olnud ja lumi on selline mõnus liim. Ma arvan, Tuuli ei hinda praegu oma seisundit väga adekvaatselt, olud ongi rasked. Paremaks läheb igal juhul, iseasi, kui heaks."

Individuaaldistantsil pole Tomingas sel MK-hooajal 40 parema sekka jõudnud, kuid aitas Eesti teatenaiskonnal Anterselvas saavutada seitsmenda koha ja oli siis EM-il jälitussõidus neljas. "Me ei arvanud, et hooaja algus saab nii raske olema; arvasime, et hooaja esimene korralik sõit võiks tulla Anterselvas, mis nii läks ning et EM-il võiks olla väga heas löögihoos - kõik oli minemas mööda seda rada, nagu ise planeerisime, aga paraku on seis nii ja sellega tuleb leppida. Vahepeal olime tõepoolest peas loobunud, mõtlesime, et sõidame koju ära, et MM-ile ei ole enam asja. Kui sa tunned, et jõudu pole ja ainult nädal aega on stardini, siis lihtsalt sõitma minna pole mõtet," sõnas Tobreluts.

Susan Külm elas jaanuari viimasel nädalal Anterselvas läbi ehmatava hetke, kui minestas sprindisõidu finišis ning viidi areenilt kanderaamil ära. "Ta on ennegi samas seisus olnud ja see ei ole selles mõttes terviserike. Pingutas natuke üle. Meie jaoks see ei olnud šokk, loomulikult enda jaoks on ikka ehmatav," tõdes Tobreluts. "Tegi järgmine päev stardi, sai enesekindluse tagasi, sõitis enda kohta korralikult. Ruhpoldingi ja Anterselva võistlusprogramm oli talle natuke kurnav ja seetõttu otsustasime EM-il ikkagi mitte startida, koguda jõudu."

Lenzerheide laskesuusatamise MM-i esimene ülekanne ERR-is algab kolmapäeval kell 15.25, kui eetris on segateatesõit. Eestit esindavad peatreener Stefan Lindingeri sõnul Regina Ermits, Susan Külm, Kristo Siimer ja Rene Zahkna.