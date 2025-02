Saalijalgpalli esiliigas muutus tabeliseis veel põnevamaks

Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste esiliigas on kaks vooru enne meistrivõistluste lõppu tabeli tipus võrdsete punktidega kolm meeskonda.

Vooru avamängus oli Tartu FC Inter reede õhtul kodus 5:3 (2:1) parem Kadrina Vitamin Wellist. Sellega tõusid tartlased 24 punktiga tabeli tippu.

Ülejäänud kolm 12. vooru kohtumist peeti pühapäeval. Päeva avakohtumises kaotas FSC Loo Threod Raasiku spordisaalis Narva Unitedi duubelmeeskonnale poolaja 1:3, kuid mäng lõppes 4:4 viigiga.

Sillamäel alistas Silla FC duubelmeeskond Ravens Futsal/FC Otepää 5:1 (2:0) ning tõusis tabelis Tartu FC Interiga jagama esikohta.

Kuna eelmise vooru järel tabeli tippu tõusnud Raplamaa JK Futsal viigistas vooru viimases kohtumises võõrsil FC Jõgeva Wolvesiga 5:5 (2:1), siis on ka Raplamaa JK Futsalil kaks vooru enne lõppu 24 punkti nagu Sillamäe ja Tartu meeskonnal.

Paremusjärjestus (12/14): 1.-3. Sillamäe Silla FC II, Tartu FC Inter ja Raplamaa JK Futsal 24, 4. Narva United FC II 17, 5.-6. FC Jõgeva Wolves ja Kadrina Vitamin Well 13, 7. FCS Loo Threod 12, 8. Ravens Futsal/FC Otepää 7 punkti.

Eelviimases voorus on 7. veebruaril vastamisi Ravens Futsal/FC Otepää - FC Jõgeva Wolves, 8. veebruaril peetakse kohtumine Raplamaa JK Futsal - FCS Loo Threod ning 9. veebruaril on kavas mängud Kadrina Vitamin Well - Narva United FC II ja vooru keskne kohtumine Sillamäe Silla FC II - Tartu FC Inter.

Esiliiga viimane voor on kavas 15. ja 16. veebruaril.