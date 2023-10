Saalijalgpalli meistrivõistlustel osaleb 18 tiimi, tiitlikaitsja jääb kõrvale

Coolbet saaliliigas osaleb tänavu taas kaheksa meeskonda. Mäletatavasti oli liiga kaheksaliikmeline ka enne koroonapandeemiat, mille tõttu ei olnud võimalik üleminekumänge pidada ja liiga suurenes vahepeal kümne meeskonna peale.

Möödunud hooajal osalenud JK Kohila ja Aruküla Radius loobusid võistlemisest, Tallinna FC Cosmos ei läbinud litsentseerimist ja loobus osalemast ka esiliigas. Uue klubina on 2023/2024. aasta hooajal võistlustules esiliigast aste kõrgemale kerkinud Tallinna FC Bunker Partner.

"Hooaja algusele eelnes klubide litsentseerimine, mille käigus tuli kõigil liigasse kvalifitseerunud klubidel vastata minimaalsetele tingimustele, näiteks peab klubil olema eelarve uueks hooajaks, esitatud majandusaasta aruanne ja kinnitus võlgnevuste puudumise kohta. Tallinna FC Cosmos litsentseerimiseks dokumente ei esitanud," selgitas EJL-i avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Eva Nõmme ERR-ile. "Tuletasime jalgpalliliidu poolt seda klubile korduvalt meelde ja pikendasime selleks ka litsentseerimise tähtaega. Klubi soovis litsentseerimist alustada uue juriidilise keha alt, mille kohta andsime kohe teada, et see pole võimalik, sest liiga koht kuulub olemasolevale juriidilisele kehale ja sellisel juhul oleks tegu uue klubiga, mis pole sportlikult kvalifitseerunud Coolbet saaliliigasse. Ilma litsentsita Coolbet saaliliigas mängida ei saa, mis tähendab, et klubil tekkis võimalus mängida esiliigas, millest nad 4. oktoobril loobusid."

"Jalgpalliliidul toimub pidev suhtlus kõigi klubidega nii otsesuhtlusena kui ja meilivahetuse teel. Lisaks toimus suve lõpus saalijalgpalli klubide dialoogkohtumine jalgpalliliiduga, kus FC Cosmose esindajad ei osalenud," lisas Nõmme. "FC Cosmos ei saa osaleda saalijalgpalli karikavõistlustel, sest juhendi järgi saavad karikamängudes osaleda ainult klubid, kes osalevad eesoleva hooaja meistrivõistlustel."

Coolbet saaliliiga koosseis hooajal 2023/24:

Sillamäe FC NPM Silmet

Viimsi FC Smsraha

Tartu Ravens Futsal

Jõhvi FC Phoenix

Narva United FC

Rummu Dünamo

Tallinna FC Bunker Partner

FC Jõgeva Wolves

Saalijalgpalli hooaja avab 14. oktoobril Jõhvi spordihallis toimuv Superkarikafinaal, kus omavahel lähevad vastamisi Jõhvi Phoenix ja Sillamäe FC NPM Silmet. Coolbet saaliliigas peetakse avavooru mängud 21. oktoobril, viimased kohtumised paigutuvad aprilli keskpaika.

Coolbet saaliliigas koosnevad võistlused kaheringilisest põhiturniirist, mis viiakse läbi turniirisüsteemis kodus-võõrsil printsiibil, ja karikasüsteemis mängitavatest kohamängudest, mis koosnevad veerand- ja poolfinaalidest, 3. koha mängust ning finaalist.

Esiliigast võtab tänavu osa kümme meeskonda, kes selgitavad liiga üldvõitja kaheringilise põhiturniiriga kodus-võõrsil printsiibil.

Saalijalgpalli esiliiga koosseis hooajal 2023/24:

SK Kadrina Vitamin Well

Saku Sporting

Narva United FC II

Sillamäe FC NPM Silmet II

FC Äksi Wolves

Narva SK Ganza

FC Otepää

Kopli City FC

Raasiku FC Joker

Tartu Ravens Futsal II