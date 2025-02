Esiliigas on viimase vooru eel lahtine, kes millise medali saab

Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste esiliigas on enne viimast vooru medalistid paigas, kuid lahtine on esikolmiku paremusjärjestus.

Oluline on see ka meistriliiga vaatest, sest kui Sillamäe Silla FC II (27 punkti) on duubelmeeskond ja meistriliigasse tõusta ei saa, siis Raplamaa JK Futsali (27) ja Tartu FC Interi (24) meeskondadest edukam saab õiguse järgmisel hooajal mängida meistriliigas ja teisel seisvad ees meistriliiga üleminekumängud.

Viimases voorus mängivad esikolmiku meeskonnad võõrsil. Laupäeval sõidab Raplamaa JK Futsal Kadrinasse, kus nende vastaseks on kuuendal kohal olev Vitamin Well. Pühapäeval on Tartu FC Interi vastane neljanda koha meeskond Narva United FC II ning Sillamäe Silla FC II sõidab külla viiendal kohal olevale FC Jõgeva Wolvesile.

Esikolmiku meeskondade mängud on sel hooajal lõppenud järgmiselt: Sillamäe Silla FC II - Raplamaa JK Futsal 5:4 ja 2:3, Sillamäe Silla FC II - Tartu FC Inter 5:2 ja 8:2, Raplamaa JK Futsal - Tartu FC Inter 5:5 ja 5:8.

Seega kui peaks koguma võrdselt punkte Sillamäe ja Raplamaa, siis neil on omavahelised mängud kokkuvõttes viigis (mõlemad võitsid ühe mängu ja väravate seis on 7:7) ja kuna ka üldiste võitude arv on võrdne, siis tuleb arvesse üldine väravate vahe, mis enne viimast vooru annab eelise Sillamäele (70:36 ehk +34; Raplamaal on 64:41 ehk +23).

Kui võrdselt koguvad punkte Sillamäe ja Tartu, siis saab kõrgema koha Sillamäe, kuna nad on võitnud mõlemad omavahelised mängud.

Raplamaa ja Tartu meeskondade omavaheline võrdlus annab 3:1 punktieelise Tartule.

On ka variant, et kolm esikolmiku meeskonda koguvad lõpuks võrdselt punkte, sel juhul on paremusjärjestus selline: 1. Sillamäe, 2. Tartu, 3. Raplamaa.

Meistriliigat silmas pidades peab FC Inter viimase mängu võitma ja lootma, et Raplamaa viimases voorus kaotab, teistsuguste skooride puhul on otsepääsu meistriliigasse taganud Raplamaa.

Ehk enne viimast vooru on selge, et Sillamäe saab kas kulla või hõbeda, Raplamaal on võimalik saada nii esimene, teine kui ka kolmas koht, Tartu saab hõbeda või pronksi.

Paremusjärjestus enne viimast vooru (13/14): 1.-2. Sillamäe Silla FC II ja Raplamaa JK Futsal 27, 3. Tartu FC Inter 24, 4. Narva United FC II 20, 5. FC Jõgeva Wolves 16, 6. Kadrina Vitamin Well 13, 7. FCS Loo Threod 12, 8. Ravens Futsal/FC Otepää 7 punkti.