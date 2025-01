Endrekson ja Raja tulevad laupäeval taas starti

"Endrekson ja Raja on ergomeetritel alati nii head olnud, et meie tulevikutegijatel saab olema keeruline trooni endale haarata," ütles peakorraldaja Mihkel Klementsov. "Lisaks tulevad kaarte segama ülitugevad leedulased."

Nii võistlevad Alfal ka Leedu olümpiakoondisesse kuulunud Dovydas Stankunas ja Giedrius Bieliauskas. Neist esimene tuli roolijaga kahepaadil kaheksandaks ja teine ühepaadil kümnendaks. Mõlemal on auhinnariiulis ka EM-pronks.

Eelmisel aastal võidutses Endrekson, kes on saanud Alfal ühtekokku 14 esikohta. Siis oli teine Raja ja kolmas harrastaja Sander Kaasik, kes on ka tänavu stardis. Meeste konkurentsis hakkab sõudma 42 sportlast.

Võistlustulle asub ka Leedu päritolu Suubritannia parasportlane Giedre Rakauskaite, kes on kahekordne paraolümpiavõitja ja viiekordne maailmameister.

Tänavune Alfa on arvult 32. Starditakse sõudeergomeetritel Concept 2, individuaalstartide distants on 1000 meetrit. Võistlused toimuvad Tallinna Kergejõustikuhallis ja üritus on pealtvaatajatele tasuta.