Pika pausi järel taas Mastersi võitnud Murphy: vanal koeral on veel natukene elu sees

Murphy haaras finaalis kohe kindlalt ohjad ning asus juhtima 4:1 ja 7:3, sooritades kolm century break'i ehk enam kui sajapunktilist seeriat. Seejärel sattus hoogu Wilson, kes võitis järgmisest viiest partiist neli, millega vähendas vahe ühele (8:7).

Lõppsõna jäi siiski 42-aastasele Murphyle, kes tegi 96-punktise ja 115-punktise seeria ning pani oma paremuse lõpuks maksma numbritega 10:7.

"Ma ei suuda seda uskuda. Olen šokis! Kui ma täiesti aus olen, siis arvasin, et minu parimad päevad on möödas," ütles Murphy, kelle viimane võit ühel kolmest kõige prestiižikamast turniirist (Masters, UK Championship, MM - ERR) pärines 2015. aastast.

"Kõik teavad, et olen viimasel ajal koostööd teinud [snuukritreeneri] Peter Ebdoniga ja ta on aidanud mulle meelde tuletada, et ma olen snuukris tegelikult päris hea. Nii et vanal koeral on veel natukene elu sees," jätkas Murphy.

"Pean Kyrenile austust avaldama – ta on suurepärane maailmameister. Ta andis endast kõik ning suutis mind ühel hetkel täitsa paanikasse ajada."

Tegemist oli Murphy teise triumfiga Mastersil, sest 2015. aastal alistas ta otsustavas matšis Neil Robertsoni 10:2. Kusjuures samad mehed kohtusid Mastersi finaalis ka 2012. aastal, kuid siis võidutses Robertson lõppskooriga 10:6.

33-aastane Wilson kaotas Mastersi finaalis teistkordselt – 2018. aastal pidi ta tunnistama Mark Alleni 10:7 üleolekut.