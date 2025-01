Narva United FC kindlustas varakult koha poolfinaalis

0:0 lõppenud avapoolaja järel teisel poolajal 0:3 ja 2:4 kaotusseisu jäänud Kopli Coolbet vähendas küll kahel korral vahe üheväravaliseks, kuid viigini jõuda ei suudetud. 4:3 võidumängus lõid narvalaste kasuks kaks väravat Ukraina leegionär Vitali Katerõnin ja aasta alguses 18-aastaseks saanud JK Narva Transist jalgpalluriks sirgunud Kristjan Kalamees.

Põhiturniiri kaks paremat meeskonda pääsevad otse poolfinaali. Kuna kümne mänguga 28 punkti kogunud Narva United FC ei saa langeda teisest kohast allapoole, kindlustati neli vooru enne põhiturniiri lõppu endale koht poolfinaalis. Narvalastele on see koht seda hinnalisem, et hooajal 2016/2017 Eesti meistriks kroonitud Narva United FC pole kolmel eelmisel hooajal veerandfinaalist kaugemale jõudnud.

Valitsev Eesti meister Sillamäe Silla FC pidi laupäeval kodus tunnistama Tartu Ravens Futsali 5:4 (2:3) paremust. Võitjate kasuks lõi Temari Nuuma kolm väravat.

Tabelis teist kohta hoidev Tallinna FC Bunker Partner oli võõrsil Rummu Dünamost parem koguni 24:0 (9:0). Deniss Vnukov lõi kuus, Anton Pfening neli ja Pavel Rubel kolm väravat.

10. vooru lõpetab pühapäevane kohtumine Saku Sporting - Jõhvi FC Phoenix.

Tabeliseis (9-11/14): 1. Narva United FC 28, 2. Tallinna FC Bunker Partner 25, 3. Kopli Coolbet 17, 4. Sillamäe Silla FC 16, 5. Tartu Ravens Futsal 14, 6. Jõhvi FC Phoenix 10, 7. Saku Sporting 7, 8. Rummu Dünamo 0 punkti.