Narva United FC jätkab ainsana täiseduga

Narva United FC – Kopli Coolbet 8:5 (2:2)

Esmakordne Narva United FC ja Kopli Coolbeti omavaheline vastasseis lõppes kodumeeskonna kindla 8:5 võiduga. Vaheajale läksid meeskonnad 2:2 viigiseisul, kuid teisel poolajal pani Narva kodupubliku ees käigu juurde ning suutis vahepeal käristada edu isegi neljaväravaliseks.

Kopli suutis vahet kohtumise viimasel minutil vähendada, kuid lõpuvile tähistas Narva kolmeväravalist võitu. Võitjameeskonna eest sai kübaratriki kirja Vitalii Katerynin, kaks tabamust lõi Andrii Kidanov ning ühe värava lisasid skoorile Maksim Lipin, Volodymyr Lonshakov ja Sergei Aleksandrov. Esimest hooaega meistriliigas mängiva Kopli eest sahistas kahel korral võrku Nikita Dronov, lisaks näitasid resultatiivsust Vadim Aksjonov, Boriss Poddubnõi ja Vladislav Tšurilkin.

Seni olid mõlemad meeskonnad läbinud kaks mängitud vooru täiseduga, kuid nüüd on Narva ainus meeskond kes on võtnud kolmest mängust kolm võitu. Teenitud üheksa punkti paigutavad meeskonna tabeli esimesele reale. Kopli on kuue punktiga kolmas.

Jõhvi FC Phoenix – Saku Sporting 2:6 (2:4)

Saku Sporting avas võiduarve, kui võõrsilväljakul näidati Jõhvi FC Phoenixi üle enda 6:2 paremust. Juba esimesel poolajal sahistati kohtumises võrke kuuel korral ning vaheajale läksid meeskonnad Sportingu 4:2 edus. Teisel poolajal lisas Sporting tabloole veel kaks tabamust.

Võitjameeskonna eest näitas kahel korral täpsust nii Karl Mööl kui Märten Männiste, seejuures realiseeris viimane ühe tabamuse penaltipunktilt. Ühe tabamuse lisasid Jaan-Kristjan Kaalma ja Rauno Tutk. Phoenixi eest sahistasid võrku Andrei Vrabie ja Jasper Jonel Enok.

Sporting on kolme mänguga saanud kirja võidu, viigi ja kaotuse ning neli punkti paigutavad meeskonna neljandale tabelireale. Phoenix pole seni suutnud punktiarvet avada ning on üheksandal kohal.

Tartu Ravens Futsal – Sillamäe Silla FC 2:1 (0:1)

Võiduarve avanes ka Tartu Ravens Futsali meeskonnal, kes alistas koduväljakul tiitlikaitsja Sillamäe Silla FC tulemusega 2:1. Kuigi vaheajale läksid meeskonnad väravavaht Keiver Daniel Ortiz Azuaje tabamuse järel Silla üheväravalises edus, siis teisel poolajal sahises meeskonna enda võrk kahel korral. Ravens Futsali eest skooris Lehar Savikink ning teine tabamus läks kirja Silla omaväravast. Seejuures teenis Tartu meeskond teisel poolajal kaks punast kaarti, kuid edu suudeti hoida lõpuvileni.

Mõlemad meeskonnad on kolme mängu järel saanud kirja võidu, viigi ja kaotuse. Kogutud neli punkti hoiab Sillat viiendal, Ravens Futsalit kuuendal tabelireal.

Tallinna FC Bunker Partner – Rummu Dünamo 8:2 (2:2)

Vooru suurima võidu sai enda nimele Tallinna FC Bunker Partner, kes alistas Rummu Dünamo tulemusega 8:2. Vaheajale läksid meeskonnas 2:2 viigiseisul, kui Bunkeri eest sahistas kahel korral võrku Edwin Stüf ning Rummu eest Vladimir Ivanuško. Teisel poolajal näitas Bunker Partner oma kindlat paremust, kui lisas tabloole veel kuus vastuseta tabamust. Kaks tabamust vormistas veel nii Aleksei Titenok kui Anton Pfening, ühe väravaga lahkusid väljakult Mark Ivanov ja Artur Bõstrov.

Võidutulemus kergitas Bunker Partneri liigatabelis teisele reale – nüüd on meeskond kirja saanud kaks võidu ja viigi. Rummu Dünamol on punktiarve seni avamata ning paikneb tabelis kümnendal kohal.

Järgmises saalijalgpalli Meistriliiga voorus pannakse pall mängu 15. ja 16. novembril, siis kohtuvad omavahel Sporting ja Narva, Rummu ja Kopli, Silla ja Phoenix ning Bunker Partner ja Ravens Futsal.