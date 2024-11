Saaliliigas skoorisid kõik võitjameeskonnad kuuel korral

Saku Sportingu ja Narva Unitedi esimesest omavahelisest kohtumisest lahkus võidukana Narva meeskond, kes sahistas vastase võrku kuuel vastuseta korral. Esimesel poolajal haaras külalismeeskond kaheväravalise edu, kui ühel korral skooris Sergei Aleksandrov ning üks tabamus läks kirja ka Sportingu omaväravast, vahendab jalgpall.ee.

Teise poolaja alguses kasvatasid Aleksandrov ja Maksim Lipin meeskonna edu, seejärel lisandus teinegi Sportingu omavärav ning kohtumise lõpptabamuse realiseeris Andrii Kidanov. Kuigi paar minutit enne kohtumise pooltundi teenis Narva punase kaardi, ei suutnud võõrustajaklubi seda enda kasuks pöörata.

Narva on nelja vooru järel ainus meeskond, kes jätkab täiseduga. Sportigul on võidu ja viigi kõrval kirjas kaks kaotust ning tabelis paiknetakse kuuendal real.

Esimest korda olid vastamisi ka Rummu Dünamo ja Kopli Coolbet, viimane näitas enda 6:2 paremust. Vaheajale läksid meeskonnad 2:2 viigiseisul, kuid teisel poolajal läks Kopli oma teed. Seejuures välkus teisel poolajal punane kaart kolmel korral – Kopli sai ühe, 20-sekundilise vahega teenisid kaardi ka Rummu mängijad.

Võitjameeskonna eest skooris kahel korral Boriss Poddubnõi, penalti realiseeris Vadim Aksjonov ning tabamuse lisasid ka Jevgeni Merkurjev, Trevor Elhi ja Nikita Dronov. Rummu värava eest kandis hoolt Sergei Mištšenko, teine tabamus läks kirja Kopli omaväravana.

Kopli paigutub kolme võidu ja üheksa punktiga kolmandale reale. Rummul on seni punktiarve avamata ning asetseb liigatabeli viimasel positsioonil.

Kuus väravat sai kirja ka Sillamäe Silla FC, kui Jõhvi FC Phoenix alistati tulemusega 6:1. Vaheajale läks meeskond napis 2:1 edus, kuid teisel poolajal oli Sillal veel varuks neli vastuseta tabamust. Kohtumises vormistas kübaratriki Danila Tsõgankov, tabamuse lisasid Jean Carlo Salas Jimenez, Daniil Dikopavlenko ja Maksim Goncharov. Phoenixi auvärava eest kandis hoolt Jelissei Zahharov.

Tegu oli Silla hooaja teise võiduga, lisaks on meeskonnal kirjas viik ja kaotus, mis paigutavad nad liigatabelis neljandale kohale. Phoenix on Rummu kõrval teine meeskond, kes on senini nelja kaotusega ning asetseb eelviimasel ehk seitsmendal positsioonil.

Möödunud hooajal poolfinaalis võistelnud Tallinna FC Bunker Partner ja Tartu Ravens Futsal pidasid tasavägise lahingu ka sel korral. Mängu saatuse otsustas hiline värav, mis tõu Bunkerile 6:5 võidu.

Kahel korral sahistas Bunker Partneri eest võrku Denis Vnukov, samuti olid resultatiivsed Artur Bõstrov, Edwin Stüf, Igor Vassiljev ja Marek Naal. Tartu meeskonna eest oli kahel korral täpne Raul Rebane, värava said kirja ka Lehar Savikink, Valerii Koval ja Joonas Kartsep.

Bunker Partner on nüüd viigi kõrvale kogunud kolm võitu ning 10 punkti annavad meeskonnale kaheksa klubi konkurentsis teise koha. Ravens Futsal on võidu ja viigi järel teenitud nelja punktiga viiendal real.

Viies voor peetakse tuleval nädalavahetusel, 23. ja 24. novembril, kui omavahel kohtuvad Narva ja Silla, Ravens ja Rummu, Kopli ja Sporting ning Phoenix ja Bunker Partner.